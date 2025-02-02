Женщина роется в мусоре вблизи элитных домов: какие сокровища ей удалось найти (фото)

Ариана не может понять, почему обеспеченные люди так глупо распоряжаются своими вещами. Она показала самые ценные находки за последнее время.

Related video

Ариана роется в чужих помойках вблизи элитных домов и периодически находит очень ценные вещи. Недавно женщине удалось заполучить настоящий "клад" стоимостью 1600 фунтов стерлингов (83 тыс. грн). Подробнее о своем опыте она рассказывает в TikTok.

Это далеко не первая интересная находка "охотницы за сокровищами": недавно женщина заметила маленькую полочку стоимостью 46 фунтов стерлингов (2,4 тыс. грн), велотренажер, который стоит около 120 фунтов стерлингов (6,2 тыс. грн), а также целую сумку, наполненную фоторамками.

Сокровища среди хлама

"Это же сокровище. Я не понимаю, зачем выбрасывать? Заберу себе", — говорит Ариана в видео на своей странице в TikTok. Когда ее заметил человек, который выносил мешки с мусором, женщина сказала: "Я уберу. Не волнуйтесь. Нашла сокровища в вашем хламе".

Среди хлама есть много интересных вещей Фото: TikTok

Ариана также показала швейную машинку, микрофон и кучу золотых безделушек, в частности металлический футляр для свитков стоимостью 385 фунтов стерлингов (ориентировочно 20 тыс. грн). "Я не понимаю, зачем кому-то выбрасывать эти замечательные вещи? Найду для них новый дом", — добавляет она.

Далее женщина откопала две кофейные машины, несколько свечей, кухонный комбайн, ванночку с добавкой для сжигания жира, фарфор Royal Doulton, две керамические тарелки от Le Creuset, а также симпатичный набор солонок и перечниц.

Ценные находки

"Это моя тележка со всеми сокровищами, — говорит автор, демонстрируя тележку, набитую мусором, — Обычный день на Верхнем Вест-Сайде. Большинство из этого я достала из одной кучи, так что можете себе представить, сколько еще всего пропущено?! Не могу этого понять, но все же это реальность!".

"Я плачу, почему они все это выбрасывают?" — поинтересовалась одна из зрительниц в комментариях. Ариана ей ответила: "Это действительно грустно".

Ариана похвасталась своими находками Фото: TikTok

Напомним, жительница австралийского Мельбурна, 37-летняя Сахар Халили, за последние четыре года ни разу не ходила в супермаркет за покупками, находя еду в контейнерах с пищевыми отходами, установленными возле магазинов, поэтому ей удалось существенно сэкономить.

Также мы писали, что жительница Флориды два года находит рождественские подарки в мусоре. Таким образом она сэкономила уже около 20 тысяч долларов.