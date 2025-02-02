Жінка риється у смітті поблизу елітних будинків: які скарби їй вдалось знайти (фото)

Аріана не може зрозуміти, чому забезпечені люди так нерозумно розпоряджаються своїми речами. Вона показала найцінніші знахідки за останній час.

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Аріана риється у чужих смітниках поблизу елітних будинків й періодично знаходить дуже цінні речі. Нещодавно жінці вдалось роздобути справжній "скарб" вартістю 1600 фунтів стерлінгів (83 тис. грн). Детальніше про свій досвід вона розповідає у TikTok.

Це далеко не перша цікава знахідка "мисливиці за скарбами": недавно жінка помітила маленьку поличку вартістю 46 фунтів стерлінгів (2,4 тис. грн), велотренажер, який коштує близько 120 фунтів стерлінгів (6,2 тис. грн), а також цілу сумку, наповнену фоторамками.

Скарби серед мотлоху

"Це ж скарб. Я не розумію, навіщо викидати? Заберу собі", — каже Аріана у відео на своїй сторінці в TikTok. Коли її помітила людина, яка виносила мішки зі сміттям, жінка сказала: "Я приберу. Не хвилюйтесь. Знайшла скарби у вашому непотребі".

Серед мотлоху є багато цікавих речей Фото: TikTok

Аріана також показала швейну машинку, мікрофон і купу золотих дрібничок, зокрема металевий футляр для сувоїв вартістю 385 фунтів стерлінгів (орієнтовно 20 тис. грн). "Я не розумію, навіщо комусь викидати ці чудові речі? Знайду для них новий дім", — додає вона.

Далі жінка відкопала дві кавові машини, кілька свічок, кухонний комбайн, ванночку з добавкою для спалювання жиру, порцеляну Royal Doulton, дві керамічні тарілки від Le Creuset, а також симпатичний набір сільничок і перечниць.

Цінні знахідки

"Це мій візок з усіма скарбами, — каже авторка, демонструючи візок, набитий сміттям. — Звичайний день на Верхньому Вест-Сайді. Більшість з цього я дістала з однієї купи, тож можете собі уявити, скільки ще всього пропущено?! Не можу цього збагнути, але все ж таки це реальність!".

"Я плачу, чому вони все це викидають?" — поцікавилась одна з глядачок в коментарях. Аріана їй відповіла: "Це справді сумно".

Аріана похизувалась своїми знахідками Фото: TikTok

Нагадаємо, мешканка австралійського Мельбурна, 37-річна Сахар Халілі, за останні чотири роки жодного разу не ходила до супермаркету за покупками, знаходячи їжу в контейнерах з харчовими відходами, встановленими біля магазинів, тож їй вдалося істотно заощадити.

Також ми писали, що мешканка Флориди два роки знаходить різдвяні подарунки в смітті. Таким чином вона заощадила вже близько 20 тисяч доларів.