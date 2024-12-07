Заощадила тисячі: жінка 4 роки харчується зі сміттєвих баків і пригощає делікатесами друзів

Австралійка Сахар Халілі харчується "як король" і заощадила в сімейному бюджеті чималу суму. Однак для цього їй доводиться "пірнати" у сміттєві контейнери в пошуках їжі.

Мешканка австралійського Мельбурна, 37-річна Сахар Халілі, за останні чотири роки жодного разу не ходила до супермаркету за покупками, знаходячи їжу в контейнерах з харчовими відходами, встановленими біля магазинів, тож їй вдалося істотно заощадити. Про це пише The Sun.

До того, як вона почала порпатися в сміттєвих баках, жінка витрачала на їжу близько 75 фунтів стерлінгів на тиждень. Тож, підрахувала вона, оскільки за чотири роки нічого не купувалося з продуктів, має зберегтися аж 16 тисяч фунтів стерлінгів, тобто близько 837 тисячі гривень.

У лютому 2019 року, працюючи в хлібобулочному відділі місцевого супермаркету, Сахар усвідомила, скільки їжі викидається. Щоранку близько 200 почерствілих виробів опинялися у відрі для сміття.

Вона провела невелике дослідження і була шокована, тим що австралійці щорічно викидають 7,6 млн тонн їжі, 70 відсотків якої цілком їстівні. У пошуках способів скоротити кількість відходів Сахар натрапила у Facebook на групу людей, які збирають продукти харчування, викинуті компаніями в сміттєві контейнери. Спочатку Сахар скептично поставилася до такої ідеї, але в групі її запевнили, що вони ніколи "не їли краще".

"Вони сказали мені, що їдять як королі", — розповіла жінка.

Фахівці з "очищення" сміттєвих контейнерів попередили її, що доступ до сміттєвих баків не повинен порушувати законів про несанкціоноване проникнення і про необхідність ретельно перевіряти строки придатності та цілісність вакуумних упаковок.

Її перша спроба виявилася невдалою і крім картонних упаковок у баках біля супермаркету нічого не було. Однак за кілька днів "пірнальниця" натрапила на "золоту жилу". Це, за її словами, було схоже на похід до продуктової крамниці — тільки все було безкоштовно.

Вона знайшла банки з йогуртом, морозивом, стейками з лосося і сиром брі, які все ще були їстівними. Також вона розжилася пакетом свіжих кабачків і коробкою зелених груш. У підсумку вона здобула достатньо інгредієнтів, щоб протриматися три тижні. Крім того, вона знайшла там каструлі, зубні щітки, мило, шампунь і пакувальну поліетиленову плівку. Принісши додому здобич, вона сортує її і ретельно миє.

Згодом кожні два дні вона рилася в чотирьох різних сміттєвих баках, але живучи одна, швидко зрозуміла, що не зможе впоратися з усім цим самотужки.

"Я не хотіла викидати все назад у відро для сміття, тому вирішила, що мені просто потрібно зібрати побільше людей за моїм столом", — розповіла вона.

Запросивши друзів, вона виставила на стіл соуси, чіпси, сир і салямі, приготувала баранячі ніжки, смажені овочі та пасту — все це Сахар знайшла на смітнику. Однак перш ніж усі сіли, вона чесно зізналася, звідки взялися інгредієнти. Дехто хоча й побоювався, що отруїться, жінка переконала їх, що це цілком безпечно. Крім того, вона переконала і свою матір спробувати "сміттєву їжу".

У пошуках способу поділитися надлишками продовольства з місцевою спільнотою, Сахар створила власну групу у Facebook і всього за рік кількість її членів зросла до тисячі.

Нагадаємо, відвідувач однієї з кав'ярень в Австралії впав у ступор, коли отримав рахунок на 50 доларів за два бутерброди та каву.

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