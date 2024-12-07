Сэкономила тысячи: женщина 4 года питается из мусорных баков и угощает деликатесами друзей

Австралийка Сахар Халили питается "как король" и сэкономила в семейном бюджете немалую сумму. Однако для этого ей приходится "нырять" в мусорные контейнеры в поисках еды.

Жительница австралийского Мельбурна, 37-летняя Сахар Халили, за последние четыре года ни разу не ходила в супермаркет за покупками, находя пропитание в контейнерах с пищевыми отходами, установленными у магазинов, поэтому ей удалось существенно сэкономить. Об этом пишет The Sun.

До того, как она начала рыться в мусорных баках, женщина тратила на еду около 75 фунтов стерлингов в неделю. Поэтому, подсчитала она, так как за четыре года ничего не покупалось из продуктов, должно сохраниться целых 16 тысяч фунтов стерлингов, то есть около 837 тысячи гривен.

В феврале 2019 года, работая в хлебобулочном отделе местного супермаркета, Сахар осознала, сколько еды выбрасывается. Каждое утро около 200 почерствевших изделий оказывались в мусорном ведре.

Она провела небольшое исследование и была шокирована, тем что австралийцы ежегодно выбрасывают 7,6 млн тонн еды, 70 процентов которой вполне съедобны. В поисках способов сократить количество отходов Сахар наткнулась в Facebook на группу людей, которые собирают продукты питания, выброшенные компаниями в мусорные контейнеры. Поначалу Сахар скептически отнесся к такой идее, но группе ее заверили, что они никогда "не ели лучше".

"Они сказали мне, что едят как короли", — рассказала женщина.

Специалисты по "очистке" мусорных контейнеров предупредили ее, что доступ к мусорным бакам не должен нарушать законов о несанкционированном проникновении и о необходимости тщательно проверять сроки годности и целостность вакуумных упаковок.

Ее первая попытка оказалась неудачной и кроме картонных упаковок в баках возле супермаркета ничего не было. Однако через несколько дней "ныряльщица" наткнулась на "золотую жилу". Это, по ее словам, было похоже на поход в продуктовый магазин — только все было бесплатно.

Она нашла банки с йогуртом, мороженым, стейками из лосося и сыром бри, которые все еще были съедобными. Также она разжилась пакетом свежих кабачков и коробкой зеленых груш. В итоге она добыла достаточно ингредиентов, чтобы продержаться три недели. Кроме того, она нашла там кастрюли, зубные щетки, мыло, шампунь и упаковочную полиэтиленовую пленку. Принеся домой добычу, она сортирует ее и тщательно моет.

Впоследствии каждые два дня она рылась в четырех разных мусорных баках, но живя одна, быстро поняла, что не сможет справиться со всем этим в одиночку.

"Я не хотела выбрасывать все обратно в мусорное ведро, поэтому решила, что мне просто нужно собрать побольше людей за моим столом", — рассказала она.

Пригласив друзей, она выставила на стол соусы, чипсы, сыр и салями, приготовила бараньи ножки, жареные овощи и пасту — все это Сахар нашла на помойке. Однако прежде чем все уселись, она честно призналась, откуда взялись ингредиенты. Некоторые хотя и опасались, что отравятся, женщина убедила их, что это вполне безопасно. Кроме того, она убедила и свою мать попробовать "мусорную еду".

В поисках способа поделиться излишками продовольствия с местным сообществом, Сахар создала собственную группу в Facebook и всего за год количество ее членов выросло до тысячи.

Напомним, посетитель одной из кофеен в Австралии впал в ступор, когда получил счет на 50 долларов за два бутерброда и кофе.

Также Фокус писал, что залетевший в австралийский супермаркет попугай жил там целых четыре недели. Прогнать птицу силой запрещает закон.