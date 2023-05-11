Останнє попередження: "засмучена" родина веганів з Австралії загрожує сусідці (фото)

"Засмучена" родина веганів, яка стала відомою після того, як у листі попросила свою сусідку закривати вікно, коли вона готує м'ясо, надіслала ще одну записку із погрозами всередині. На цей раз вегетаріанці готові вжити заходів, якщо їх прохання не буде виконано.

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Одна сім'я з Австралії стала популярною у соціальних мережах після того, як надіслала сусідці листа з проханням закривати вікно під час приготування їжі, оскільки вони є веганами та стверджують, що їм погано від запаху м'яса. Про це пише The Mirror.

Після першої записки думки людей розділилися: одні підтримали "розумне", на їхню думку, прохання, інші закликали жінку приготувати шашлик на знак протесту. На жаль для сім'ї, схоже, що їхня сусідка прислухалася до другого варіанту.

У першій записці, підписаній "Сара, Уейн та діти", сім'я звернулася до своєї сусідки, попросивши її закривати бічне вікно, коли вона готує їжу.

"Моя сім'я — вегани (ми їмо тільки рослинну їжу), і запах м'яса, яке ви готуєте, викликає у нас нудоту та розлад. Ми будемо вдячні за ваше розуміння", — написали у своєму зверненні стривожені сусіди.

Однак у наступному листуванні сім'я зайняла іншу позицію. У другому листі автор звинувачує свою сусідку в тому, що вона глузує з сім'ї та поводиться відверто грубо. Він також стверджує, що їхня сусідка зі шкіри геть лізе, щоб викликати їх невдоволення.

"Я висловив свої побоювання з приводу того, що через запах м'яса моя сім'я почувається погано і засмучена, а ви пішли та влаштували барбекю в суботу ввечері, запросивши багато людей, і ви знали, що це вплине на мене та моїх рідних", — написав вегетаріанець.

Лист був знову поширений у соцмережах, де він знову отримав неоднозначну реакцію Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що члени "засмученої" родини побачили, що їх перший лист був поширений у соціальних мережах. Наприкінці їхнього нового послання містилося останнє прохання.

"Будь ласка, не робіть більше барбекю і тримайте вікно закритим, коли готуєте, інакше я повідомлю про вас і звернуся в соціальні мережі", — додав автор послання.

Однак лист був знову поширений у соцмережах, де він знову отримав неоднозначну реакцію.

"Вони обидва неправі! Це така ганьба, що таке наше суспільство зараз — ніякої спільності! Якщо ви просите когось закрити вікно, просто закрийте своє власне. Ви не можете вказувати іншій людині, як їй жити або що робити, ви робите зміни для себе. Якщо ваш сусід попросив вас про щось, з чим ви не погоджуєтесь, поставтеся до цього з повагою, як доросла людина", — написала одна людина.

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