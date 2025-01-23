Жінка вже 4 роки не купує їжі: продукти для харчування вона дістає у незвичний спосіб

Заощаджені гроші жінка витрачає на відпочинок в Аргентині, Іспанії та Дубаї, а своїх рідних та близьких, які заходять в гості, годує зі смітників.

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Софі Джуел-Андерсон вже чотири роки риється у сміттєвих баках замість того, щоб сходити до супермаркету за продуктами. Про це пише Daily Star.

Жінка почала займатися сміттєвим дайвінгом у жовтні 2020 року, живучи в Сіднеї, Австралія.

Вона купує в супермаркетах лише предмети побуту, такі як туалетний папір, мило для миття посуду та зубну пасту, що обійшлося їй у 2024 році менш як у 100 доларів США.

Заощаджені кошти Софі, яка працює менеджером ресторану, використовує для подорожей світом.

"У мене немає потреби ходити в магазин, бо всю їжу я знаходжу на смітнику… Заощаджені гроші дозволяють мені вільно подорожувати. Я витратила багато грошей на подорожі та відвідування друзів по всьому світу", — розповіла жінка.

Вона пояснила, що ніколи не мала проблем з тим, щоб дозволити собі похід у продуктовий магазин, але зрозуміла, що пірнання в сміттєві баки було б більш економічно вигідним способом отримання продуктів. Вона пішла з подругою розвідати кілька супермаркетів у Сіднеї і миттєво змінила своє ставлення до цього.

"Я завжди знала про концепцію дайвінгу на смітниках, і мені було дуже цікаво. Я ніколи не робила цього раніше, тож вирішила зазирнути на смітник у Сіднеї, і те, що я побачила, було божевіллям. Він був наповнений їжею, частина з якої була прострочена, але багато чого не було — все почалося звідти. Для мене це було схоже на полювання за скарбами. Я швидко зрозуміла, що в смітниках так багато хорошої їжі, і мені більше не потрібно ходити по магазинах", — зазначила Софі.

Жінка розповіла, що у неї немає графіка для занурення в смітник — вона робить це кілька разів на тиждень, або кожні два тижні.

"Я знаходжу так багато, що мій холодильник завжди повний", — підкреслила вона.

За останні роки на заощаджені гроші Софі побувала в Кенії, Аргентині, Італії, Іспанії та Дубаї.

Софі навіть залучила до цієї справи свою сім'ю — батьків, братів і сестер, двоюрідних братів і сестер, бабусь і дідусів. Вона готує для них їжу, використовуючи продукти, які вона занурилася, і тепер вони разом ходять на полювання під час відпустки.

"Всі мої друзі і сім'я знають, що я пірнаю зі сміттєвим баком. Коли вони приходять до мене в гості, то знають, що всю їжу я дістаю зі смітника… Їжа, яку ми їмо на святі — це все зі смітника", — наголосила жінка.

Нагадаємо, комунальники викинули на смітник 6000 євро, які підібрали на вулиці.