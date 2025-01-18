Вважали сувенірними: комунальники викинули на смітник 6000 євро, які підібрали на вулиці

Співробітники комунальної служби, які чепурили центр Шостки, знайшли пакет з готівкою та відправили його у смітник. Власнику грошей довелося розшукувати їх вже серед звалища.

Related video

У четвер, 16 січня, комунальники прибирали від сміття центральну частину міста Шостка у Сумській області та знайшли пакет, в якому знаходилася європейська валюта. Двірники вирішили, що це несправжні, сувенірні гроші, тому викинули знахідку у сміття, яке сміттєвоз доправив на місцеве звалище, інформує сайт "Шостка.info".

У пакеті, як виявилося згодом, було 6 тисяч євро, тобто майже 260 тисяч гривень в еквіваленті. Власник грошей, помітивши їх відсутність, розпочав пошуки, звернувшись й до комунальників. Працівники сфери ЖКГ міста розповіли, що гроші вже не у них. Тому, як зазначається, чоловікові довелося їхати на звалище, де серед сміття він знайшов пакет з 6 тисячами євро.

На знак подяки чоловік подарував комунальникам по 1000 грн.

Водночас як зазначає сайт, до правоохоронців заяв про зникнення пакета з іноземною валютою не надходило.

Нагадаємо, у Ланівцях Тернопільської області співробітники місцевої комунальної служби виявили у каналізації банкноти європейських країн та британські фунти. Скільки грошей буквально спустили у трубу, невідомо, адже комунальники витягли лише купюри, які забили каналізаційні стоки.

А бухгалтер однієї з компанії перевозила у багажнику автомобіля понад 4,7 млн євро готівкою. Транспортний засіб зупинили детективи бюро економічної безпеки у Київській області.