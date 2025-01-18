Считали сувенирными: коммунальщики выбросили на свалку 6000 евро, которые подобрали на улице

Сотрудники коммунальной службы, которые прихорашивали центр Шостки, нашли пакет с наличными и отправили его в мусорку. Владельцу денег пришлось разыскивать их уже среди свалки.

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В четверг, 16 января, коммунальщики убирали от мусора центральную часть города Шостка в Сумской области и нашли пакет, в котором находилась европейская валюта. Дворники решили, что это ненастоящие, сувенирные деньги, поэтому выбросили находку в мусор, который мусоровоз доставил на местную свалку, информирует сайт "Шостка.info".

В пакете, как оказалось впоследствии, было 6 тысяч евро, то есть почти 260 тысяч гривен в эквиваленте. Владелец денег, заметив их отсутствие, начал поиски, обратившись и к коммунальщикам. Работники сферы ЖКХ города рассказали, что деньги уже не у них. Поэтому, как отмечается, мужчине пришлось ехать на свалку, где среди мусора он нашел пакет с 6 тысячами евро.

В знак благодарности мужчина подарил коммунальщикам по 1000 грн.

В то же время, как отмечает сайт, в полицию заявлений об исчезновении пакета с иностранной валютой не поступало.

Напомним, в Лановцах Тернопольской области сотрудники местной коммунальной службы обнаружили в канализации банкноты европейских стран и британские фунты. Сколько денег буквально спустили в трубу, неизвестно, ведь коммунальщики вытащили только купюры, которые забили канализационные стоки.

А бухгалтер одной из компании перевозила в багажнике автомобиля более 4,7 млн евро наличными. Транспортное средство остановили детективы бюро экономической безопасности в Киевской области.