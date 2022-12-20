В Тернопольской области в канализации нашли тысячи евро: деньги настоящие (видео)

Местные коммунальщики обнаружили, что канализация забита купюрами евро и британскими фунтами. Большинство банкнот были обгоревшими.

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В Лановцах Тернопольской области сотрудники местной коммунальной службы обнаружили, что канализация забита денежными банкнотами европейских стран. Большинство купюр были обгоревшими — преимущественно это были евро и британские фунты. Видео необычной находки в Facebook опубликовал городской глава Роман Казновецкий.

В комментариях сайту "Суспільне" мэр Лановцов рассказал, что в канализации только сотнями было больше 700 евро, но сколько на самом деле спустили в канализацию неизвестно.

"Деньги настоящие. Это преимущественно евро и фунты. По словам работников, было найдено до 700 евро только сотнями, сколько их убежало в канализацию? На данный момент неизвестно. Коммунальщики извлекли только те, которые забили канализационные стоки", — сказал Казновецкий.

Также пока не установили, каким образом банкноты попали в канализационный сток. На видео коммунальщики не могли удержать эмоций, а в комментариях пользователи задали риторический вопрос — откуда в Лановцах водятся такие деньги.

Комментируя событие, Казновецкий призвал местных жителей не забивать канализацию деньгами, а пользоваться банковскими учреждениями.

"Лучше донатьте на ВСУ", — написал он.

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