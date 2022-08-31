Из-за взятки: Гетманцев требует уволить руководство тернопольской налоговой

В Тернополе замглавы налоговой задержали при получении взятки. По мнению главы налогового комитета Рады, взяточник не мог действовать без одобрения руководства, поэтому необходима кадровая перезагрузка.

Государственное бюро расследований задержало при получении взятки заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области, сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его словам, чиновник намеревался получить "вознаграждение" за незаконный вывод предприятия из рисковых.

"Понятно, что преступление не могло совершаться без ведома руководства области, — подчеркнул Гетманцев. — Требую от руководства Государственной налоговой службы немедленной кадровой перезагрузки всего руководящего состава ГНС области. Система должна мгновенно очищаться от мародящих во время войны подонков".

Как сообщалось, сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Следствие установило, что он систематически брал взятки от частных автобусных перевозчиков и шантажировал их. В этот раз подозреваемый требовал $220 тыс. за продление договоров на перевозку пассажиров.

Напомним, в июле детективы НАБУ вручили экс-нардепу подозрение в получении взятки и отмывании средств. Также его подозревают в организации схемы хищения средств из госпредприятий ВостокГОК и "Энергоатом", общий размер нанесенного ущерба составляет более 6,4 млн евро и $17,2 млн.