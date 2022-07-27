Шантажировал перевозчиков: ГБР задержало топ-чиновника КГГА на крупной взятке (фото)

По данным следствия, подозреваемый организовал схему, которая предполагала, что перевозчики должны платить ежедневную фиксированную плату за выход каждого из сотни автобусов на рейс в столице.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали одного из заместителей начальника департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации. Следствие установило, что он систематически брал взятки от частных автобусных перевозчиков и шантажировал их. В этот раз он требовал $220 тыс. за продление договоров на перевозку пассажиров. Об этом сообщается на сайте ГБР.

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По данным следствия, чиновник шантажировал перевозчиков и угрожал им, что будет препятствовать работе, если те не будут давать взятки. Он организовал схему, которая предполагала, что перевозчики должны платить ежедневную фиксированную плату за выход каждого из сотни автобусов на рейс в столице.

В схеме участвовал и посредник — близкий друг чиновника из КГГА. Он возглавлял одно из киевских предприятий, которое относится к структуре Киевской ОВА.

Им сообщили о подозрении по статье 190 части 4 Криминального кодекса Украины — Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Подозреваемым грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В январе и феврале 2022 года правоохранители задокументировали получение подозреваемыми двух взяток на общую сумму более $51 тыс.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчины приостановили свою незаконную деятельность, однако уже в июле возобновили ее. Они требовали $220 тыс. за декабрь-июнь 2022 года и за продление договоров на перевозку пассажиров до конца года. При этом договоры уже были подписаны к моменту получения ими средств.

Мужчины были задержаны сразу после получения ими суммы. Во время обысков, в частности, дома у задержанных и в служебных помещениях КГГА, были изъяты документы и оружие, происхождение которого устанавливается.

Тем временем мэр столицы Виталий Кличко отреагировал на эту новость и назвал чиновника из КГГА крысой. Кличко пообещал, что пока подозреваемым занимаются правоохранительные органы, он будет отстранен от должности.

"Досадно, что когда наши защитники бьются и гибнут за Украину, есть те, кто в тылу не работает на победу, а как крыса крадет у города и у государства. Это — измена и ослабление Украины", — сказал он

Напомним, 2 июня бывшего замминистра Юрия Грымчака приговорили к 10 годам тюрьмы. По данным следствия, чиновник требовал $1,1 млн от предпринимателя за помощь в оформлении документов на земельный участок.

10 мая в ГБР рассказали, что бывший нардеп от "БПП" предстанет перед судом за взятку в $17 тысяч. Он обещал предпринимателю за взятку помощь в получении документа от Министерства защиты окружающей среды.