Шантажував перевізників: ДБР затримало топчиновника КМДА на великому хабарі (фото)

За даними слідства, підозрюваний організував схему, яка передбачала, що перевізники мають сплачувати щоденну фіксовану плату за вихід кожного із сотні автобусів на рейс у столиці.

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали одного із заступників начальника департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Слідство встановило, що він систематично брав хабарі від приватних автобусних перевізників та шантажував їх. На цей раз він вимагав $220 тис. за продовження договорів на перевезення пасажирів. Про це повідомляється на сайті ДБР.

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За даними слідства, чиновник шантажував перевізників і погрожував їм, що перешкоджатиме роботі, якщо ті не даватимуть хабарі. Він організував схему, яка передбачала, що перевізники мають сплачувати щоденну фіксовану плату за вихід кожного із сотні автобусів на рейс у столиці.

У схемі брав участь і посередник — близький друг чиновника із КМДА. Він очолював одне із київських підприємств, яке належить до структури Київської ОВА.

Їм повідомили про підозру за статтею 190 частини 4 Кримінального кодексу України — Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах чи організованою групою. Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

У січні та лютому 2022 року правоохоронці задокументували отримання підозрюваними двох хабарів на загальну суму понад $51 тис.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловіки призупинили свою незаконну діяльність, проте вже у липні її відновили. Вони вимагали $220 тис. за грудень-червень 2022 року та за продовження договорів на перевезення пасажирів до кінця року. Водночас договори вже були підписані на момент отримання ними коштів.

Чоловіків затримано відразу після отримання ними суми. Під час обшуків, зокрема, будинки у затриманих та у службових приміщеннях КМДА, вилучили документи та зброю, походження якої встановлюється.

Тим часом мер столиці Віталій Кличко відреагував на цю новину та назвав чиновника з КМДА пацюком. Кличко пообіцяв, що наразі підозрюваним займаються правоохоронні органи, його усунуть з посади.

"Прикро, що коли наші захисники б'ються і гинуть за Україну, є ті, хто в тилу не працює на перемогу, а як щур краде у міста та держави. Це — зрада та ослаблення України", — сказав він.

Нагадаємо, 2 червня колишнього заступника міністра Юрія Гримчака засудили до 10 років в'язниці. За даними слідства, чиновник вимагав $1,1 млн від підприємця за допомогу в оформленні документів на земельну ділянку.

10 травня в ДБР розповіли, що колишній нардеп від "БПП" постане перед судом за хабар у $17 тисяч. Він обіцяв підприємцю за хабар допомогу у отриманні документа від Міністерства захисту довкілля.