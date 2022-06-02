Хабар за культурну спадщину: ексзаступника міністра Гримчака засудили до 10 років ув'язнення (фото)

За версією слідства, колишній чиновник вимагав $1,1 млн від підприємця за допомогу в оформленні документів на земельну ділянку, яку вважають пам'яткою культури та охороняє закон.

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Колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака засуджено до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирок набув чинності та спрямований на виконання. Про це повідомляють у Telegram-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

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СБУ викрила колишнього держслужбовця на багатомільйонному хабарі. Чиновника заарештували в серпні 2019 року під час отримання частини коштів у розмірі 480 тис. доларів. За версією слідства, Гримчак вимагав у підприємця 1,1 млн доларів нібито за сприяння у прийнятті рішень особами, які уповноважені виконувати функції держави.

Суд визнав підсудного винним за статтею КК шахрайство та надання неправомірної вигоди держслужбовцям, які займають відповідальне та особливо відповідальне положення.

Подробиці справи ексзаступника міністра Гримчака

Справа Гримчака пов'язана з погодженням дозвільних документів щодо будівельних робіт на земельних ділянках Києва, які належать до категорії пам'яток культурної спадщини та які охороняють відповідним законодавством.

Колишній заступник міністра пообіцяв підприємцю допомогти відповідно до проєктної документації за винагороду. Суму хабаря нібито мали розподіляти між чиновниками з Міністерства культури, юстиції, Українського державного інституту культурної спадщини, КМДА та іншими установами.

Крім того, Гримчак вимагав 100 тис. доларів за свою допомогу в розгляді цивільної справи в суді про стягнення боргу з іншої компанії. Надалі суму хабаря зменшили до 80 тис. Гримчак із "помічником" отримали частину суми — 50 тис. доларів — і розділили між собою.

14 серпня 2019 року чиновник отримав від компанії 450 тис. доларів — частину від загальної суми в 1 млн доларів за передбачувану допомогу відповідно до документів на земельну ділянку і ще 30 тис. за "допомогу" в суді. Гримчака разом із подільником затримали під час отримання грошей.

Раніше Фокус повідомляв, що з ексзаступника голови МінВОТ Юрія Гримчака зняли електронний браслет, і він оголосив себе "абсолютно вільним". Гримчак також подавав позов до ЄСПЛ проти України. На думку позивача, порушено його права та основні свободи.