Грымчак пошел в ЕСПЧ судиться с Украиной

Экс-замминистра МинВОТ Юрий Грымчак подал в Европейский суд по правам человека иск против Украины. Об этом в Facebook сообщил адвокат Грымчака Дмитрий Мельник.

По словам Мельника, заявление в ЕСПЧ подано на основании нарушения п1 и п2 ст.5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Указанные пункты Конвенции гласят, что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность и что каждый обвиняемый в уголовном преступлении считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена законным порядком.

Сейчас Грымчак находится под домашним арестом.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце января 2020 года Грымчак вышел на свободу под домашний арест.