Экс-замглавы МинВОТ Юрий Грымчак вышел на свободу
2020-01-30 15:00:12
Экс-чиновника отправили под домашний арест
Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак вышел на свободу.
Об этом сообщил в Facebook адвокат Дмитрий Мельник.
"Дело Гримчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!", – написал Мельник.
Супруга экс-замминистра Юлия Гримчак также подтвердила эту информацию. "Юра свободен!", - написала она на своей странице в Facebook.
"Сегодня в судебном заседании рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Гримчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широкая изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест", – рассказала Украинской правде адвокат Татьяна Матяш.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 14 августа СБУ совместно с НАБУ и ГПУ задержала замглавы МинВОТ Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овсиенко. Они якобы требовали взятку в $1,1 млн за оказание влияния на суды и чиновников Минкультуры и КГГА.
- 16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на два месяца Грымчака, однако ошибся с его отчеством. Вместо "Юрия Николаевича Грымчака" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича Грымчака".
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17 августа Черниговский суд исправил ошибки в постановлении об избрании меры пресечения Гымчаку и отправил его в СИЗО.
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В тот же день жена Грымчака Юлия заявила, что не будет вносить залог за своего мужа.
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Также стало известно, что суд избрал меру пресечения помощнику Грымчака – 2 месяца ареста с правом выхода под залог 4 млн грн.
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14 ноября Высший антикорсуд продлил на два месяца меру пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей.