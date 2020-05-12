Против Грымчака закрыли одно из уголовных дел
2020-05-12 11:08:00
Дело касается недостоверного декларирования расходов экс-чиновника
Национальное антикоррупционное бюро закрыло одно из уголовных дел против экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.
"Поскольку сегодня день хороших новостей, сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления", – написал Грымчак в Facebook.
По словам адвоката Грымчака Татьяны Матяш, дело касается недостоверного декларирования. Это статья 366-1 УК Украины, а не 366, как указал Грымчак.
Матяш сказала в комментарии LB.ua, что это дело – о недостоверном декларирование его расходов.
"У его жены был кредит на авто. Авто украли, а страховая компания обанкротилась. И не оплатила страховку. Более десяти лет жена не знала о том, что этот кредит еще за ней числится. И он тоже об этом ничего не знал", – сказала Матяш.
По ее словам, Национальное агентство по предотвращению коррупции передала материалы на Грымчака в НАБУ в августе-сентябре прошлого года. Тогда же было зарегистрировано уголовное производство.
"Его закрыли, поскольку никаких умышленных действий не было", – добавила она.
Стоит отметить, что когда Владимир Зеленский общался со СМИ, то в качестве примеров "посадок коррупционеров" называл фамилии Пашинского и Грымчака, однако позже оба вышли из СИЗО.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 14 августа 2019 года СБУ совместно с НАБУ и ГПУ задержала замглавы МинВОТ Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овсиенко. Они якобы требовали взятку в $1,1 млн за оказание влияния на суды и чиновников Минкультуры и КГГА.
- В конце января 2020 года Грымчак вышел на свободу под домашний арест.