Экс-замминистру МинВОТ Грымчаку смягчили домашний арест
2020-04-09 17:05:00
Круглосуточный домашний арест изменен на ночной
ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Так, его круглосуточный домашний арест изменен на ночной – с 22:00 до 6:00.
Кроме того, продлен срок действия обязанностей на шестьдесят дней – до 12 июня 2020 включительно.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 14 августа СБУ совместно с НАБУ и ГПУ задержала замглавы МинВОТ Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овсиенко. Они якобы требовали взятку в $1,1 млн за оказание влияния на суды и чиновников Минкультуры и КГГА.
- 16 августа суд в Чернигове постановил взять под стражу на два месяца Грымчака, однако ошибся с его отчеством. Вместо "Юрия Николаевича Грымчака" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича Грымчака".
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17 августа Черниговский суд исправил ошибки в постановлении об избрании меры пресечения Гымчаку и отправил его в СИЗО.
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В тот же день жена Грымчака Юлия заявила, что не будет вносить залог за своего мужа.
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Также стало известно, что суд избрал меру пресечения помощнику Грымчака – 2 месяца ареста с правом выхода под залог 4 млн грн.
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14 ноября Высший антикорсуд продлил на два месяца меру пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей.