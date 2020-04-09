Экс-замминистру МинВОТ Грымчаку смягчили домашний арест

Круглосуточный домашний арест изменен на ночной

ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении меры пресечения экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, его круглосуточный домашний арест изменен на ночной – с 22:00 до 6:00.

Кроме того, продлен срок действия обязанностей на шестьдесят дней – до 12 июня 2020 включительно.

Как ранее сообщал Фокус: