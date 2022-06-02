Взятка за культурное наследие: экс-замминистра Грымчака приговорили к 10 годам заключения (фото)

По версии следствия, бывший чиновник требовал $1,1 млн от предпринимателя за помощь в оформлении документов на земельный участок, который считается памятником культуры и охраняется законом.

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Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак приговорен к 10 годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Приговор вступил в силу и направлен для исполнения. Об этом сообщается в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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СБУ разоблачила бывшего госчиновника на многомиллионной взятке. Чиновника арестовали в августе 2019 года при получении части средств в размере 480 тыс. долларов. По версии следствия, Грымчак требовал у предпринимателя 1,1 млн долларов якобы за содействие в принятии решений лицами, которые уполномочены выполнять функций государства.

Суд признал подсудимого виновным по статье УК мошенничество и предоставление неправомерной выгоды госслужащим, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Подробности дела экс-замминистра Грымчака

Дело Грымчака связано с согласованием разрешительных документов по строительным работам на земельных участках Киева, которые относятся к категории памятникам культурного наследия и охраняются соответствующим законодательством.

Бывший замминистра пообещал предпринимателю помочь в согласовании проектной документации за вознаграждение. Сумма взятки якобы должна была распределяться между чиновниками из Министерства культуры, юстиции, Украинского государственного института культурного наследия, КГГА и другими учреждениями.

Ко всему прочему, Грымчак требовал 100 тыс долларов за свою помощь в рассмотрением гражданского дела в суде о взыскании долга с другой компании. В дальнейшем сумму взятки уменьшили до 80 тыс. Грымчак с "помощником" получили часть суммы — 50 тыс. долларов — и разделили между собой.

14 августа 2019 года чиновник получил от компании 450 тыс долларов — часть от общей суммы в 1 млн долларов за предполагаемую помощь в согласовании документов на земельный участок и еще 30 тыс. за "помощь" в суде. Грымчака вместе с подельником задержали при получении денег.

Ранее Фокус сообщал, что с экс-замглавы МинВОТ Юрия Грымчака сняли электронный браслет, и он объявил себя "абсолютно свободным". Грымчак также подавал иск в ЕСПЧ против Украины. По мнению истца, были нарушены его права и основополагающие свободы.