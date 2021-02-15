С экс-замминистра Грымчака сняли электронный браслет

Грымчак сообщил, что стал "абсолютно свободным человеком".

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак больше не должен носить электронный браслет. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.

"Вчера (14 февраля — ред.) закончился срок действия обязанностей, которые были установлены ранее, сроком на два месяца. То есть отныне он уже не должен его носить (электронный браслет — ред.)", — сообщили в суде.

ВАКС сообщил, что пока сторона обвинения не заявляла о новом ходатайстве о продлении действия процессуальных обязанностей. Однако таким правом прокуроры могут воспользоваться.

"Сегодня нахожу удовольствие сообщить вам, что все аресты, ограничения передвижения, обязательства перед судом и электронный браслет с меня сняли. Теперь я абсолютно свободный человек", — сообщил Грымчак на своей странице в Facebook.

Напомним, вечером 14 августа 2019 года СБУ совместно с НАБУ и ГПУ задержала замглавы МинВОТ Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овсиенко. Они якобы требовали взятку в $1,1 млн за оказание влияния на суды и чиновников Минкультуры и КГГА.

По данным правоохранителей, Грымчак со своим помощником требовали взятку в размере $1,1 млн "от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на исполнение функций государства". Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество, осуществленное в особо крупных размерах или организованной группой).

В конце января 2020 года Грымчак вышел на свободу под домашний арест.