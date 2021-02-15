З екс-заступника міністра Гримчака зняли електронний браслет

Гримчак повідомив, що став "абсолютно вільною людиною".

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак більше не повинен носити електронний браслет. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу Вищого антикорупційного суду.

"Вчора (14 лютого — ред.) Закінчився термін дії обов'язків, які були встановлені раніше, терміном на два місяці. Тобто відтепер він уже не повинен його носити (електронний браслет — ред.)", — повідомили в суді.

ВАКС повідомив, що поки сторона обвинувачення не заявляла про нове клопотання про продовження дії процесуальних обов'язків. Однак таким правом прокурори можуть скористатися.

"Сьогодні маю задоволення повідомити вам, що всі арешти, обмеження пересування, зобов'язання перед судом і електронний браслет з мене зняли. Тепер я абсолютно вільна людина", — повідомив Гримчак на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, ввечері 14 серпня 2019 року СБУ спільно з НАБУ і ГПУ затримала заступника голови МінВОТ Юрія Гримчака і його помічника Ігоря Овсієнка. Вони нібито вимагали хабар $1,1 млн за надання впливу на суди і чиновників Мінкультури і КМДА.

За даними правоохоронців, Гримчак зі своїм помічником вимагали хабар розміром $1,1 млн "від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави". Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство, здійснене в особливо великих розмірах або організованою групою).

В кінці січня 2020 року Гримчак вийшов на свободу під домашній арешт.