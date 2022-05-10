Екснардеп від "БПП" постане перед судом за хабар у $17 тисяч, — ДБР (фото)

Обвинувачений, за даними слідства, обіцяв підприємцю за хабар допомогу в отриманні документа від Міністерства захисту довкілля. Нардепові загрожує до 8 років в'язниці.

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Народний депутат України VIII скликання від фракції "Блок Петра Порошенка" постане перед судом у справі щодо отримання хабара в розмірі $17 тисяч. Про це повідомляє пресцентр Держбюро розслідувань.

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Зокрема, слідчі ДБР направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього нардепа від фракції "Блок Петра Порошенка", якому висунули звинувачення за ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України — "Шахрайство, вчинене у великих розмірах".

У ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний, який також був позаштатним радником голови Державної екологічної інспекції, пообіцяв представнику аграрного підприємства допомогу в отриманні позитивного висновку щодо оцінки впливу на природу Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України.

За свої "послуги", як зазначають у ДБР, екснардеп від "БПП" запросив винагороду в розмірі $17 тисяч. Спецоперацію із затримання підозрюваного силовики проводили в момент отримання другої частини хабара в $15 тисяч.

У пресслужбі відомства стверджують, що колишній парламентар обманним шляхом заволодів великою сумою грошей. Якщо суд визнає провину екснардепа, йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

За даними видання "Бабель", підозрюваним у справі отримання хабара є колишній народний депутат від "БПП" Андрій Немировський.

[ + – ] Екснардепа від "БПП" Андрія Немировського затримано при отриманні хабара [ + – ] Екснардепа від "БПП" Андрія Немировського затримано при отриманні хабара

Нагадаємо, ДБР повідомляло про затримання екснардепа від фракції "БПП" у січні 2022 року. Тоді правоохоронці стверджували, що колишній парламентарій за великий хабар обіцяв підприємцю "вирішити питання" з отриманням необхідних документів.

Також повідомлялося, що ДБР у ході розслідування держзради Іллі Киви виявило майно російського генерала в Україні. Йдеться про офіцера Валерія Капашина, який через готельні комплекси та ресторани відмивав незаконно отримані гроші.