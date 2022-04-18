ДБР виявило майно генерала РФ під час розслідування держзради Іллі Киви (фото)

За даними правоохоронців, офіцер Валерій Капашин через готелі, ресторани та земельні ділянки відмивав гроші в Україні.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Співробітники Держбюро розслідувань у межах кримінального провадження про держзраду екснардепа Іллі Киви виявили майно сумнівного походження російського генерала Валерія Капашина. Про це повідомляє пресслужба силового відомства.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними правоохоронців, майно було оформлене на бізнес-партнерів обвинуваченого у державній зраді Іллі Киви — родичів генерал-полковника РФ, керівника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімзброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.

Йдеться про готелі, ресторани, земельні ділянки, через які, як стверджують у ДБР, російський офіцер відмивав гроші на території України.

Угоди з активами, за словами правоохоронців, проводилися за кілька підконтрольних комерційних структур під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності. Наразі Держбюро розслідувань вивчає можливу причетність Іллі Киви до виявленого майна.

"Також з'ясовується, чи могли ці об'єкти використовуватися ворогом для фінансування підривної діяльності проти України", — наголосили у відомстві та заявили, що ДБР планує заарештувати зазначені об'єкти.

[ + – ] ДБР виявило сумнівне майно генерала РФ Валерія Капашина в Україні [ + – ] ДБР виявило сумнівне майно генерала РФ Валерія Капашина в Україні [ + – ] ДБР виявило сумнівне майно генерала РФ Валерія Капашина в Україні [ + – ] ДБР виявило сумнівне майно генерала РФ Валерія Капашина в Україні

За даними регіонального видання "Полтавщина", майно записано на місцевого бізнесмена Льва Веригу, який є зятем генерала РФ Валерія Капашина. Журналісти стверджують, що підприємцю та членам його сім'ї належать:

торговельний центр "Злато місто";

готель "Алея гранд";

ресторани "Лілея", "Раффінато", "Козачка", "Каштанова алея";

бар "Нега", кафе-бар "Європа";

спа-центр "Лотос".

Видання також зазначає, що генерал РФ Валерій Капашин має дачний комплекс під Полтавою, офіційно зареєстрований на його дочку.

"Це кілька гектарів землі, мінізоопарк з левом і риссю, і будинок, схожий на палац. Все це під вартою. На початку березня, за допомогою тероборони, там планували розмістити переселенців, евакуйованих із розбитих російськими військами зон", — йдеться у матеріалі журналістів.

[ + – ] Майно генерала РФ Капашина зареєстроване на полтавського бізнесмена Льва Веригу

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2021 року Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо Іллі Киви через його звернення до президента РФ Володимира Путіна. Правоохоронці звинувачували тодішнього народного депутата у державній зраді.

15 березня Верховна Рада позбавила депутатського мандата Іллю Киву, який виїхав із України за кілька днів до повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Наприкінці березня ДБР оголосило про нову підозру Іллі Киві — колишнього парламентаря звинувачують у заклику до ведення агресивної війни проти України та повалення чинної влади в країні.