У розкішному маєтку російського генерала під Полтавою поселили дітей-переселенців (відео)

Як розповідає керівництво ТОГ, діти вже почали обживатись на новому місці.

Евакуйованих із Волновахи й інших гарячих точок дітей поселили в будинку площею 650 кв. м на території Терешківської громади, яка є дачею російського генерал-полковника Валерія Капашина, повідомляє видання "Полтавщина".

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Член територіальної оборони Віталій Сороковий показав на відео будинок генерала, і на кадрах можна побачити розкішний інтер'єр, дорогі портьєри, меблі, посуд. Серед цінних аксесуарів – гравюра із зображенням герба РФ.

[ + – ] Віталій Сороковий проводить екскурсію по будинку

Голова Терешківської об'єднаної територіальної громади Віталій Турпітько підтвердив, що до будинку поселили дітей. Спочатку охорона була не в захваті від подібних планів, але потім пропустила, і переселенці вже обживаються в маєтку.

Район, де розташований будинок Капашина, у народі називають "генеральські дачі". На території в кілька гектарів є мінізоопарк із левом і риссю та три КПП із озброєною охороною.

Видання стверджує, що офіційно будинок належить дочці генерала, але, за словами місцевих жителів, його бачили під час будівництва, коли він роздавав вказівки робітникам.

Валерій Капашин народився та виріс у селі Рунівщина Полтавського району. Після закінчення школи в 1967 році вступав до Харківського державного університету імені О.М. Горького, але не пройшов за конкурсом. Після служби в армії він закінчив Саратовське вище військове інженерне училище з відзнакою. Після цього він служив у Войсках радіаційного, хімічного та біологічного захисту командиром взводу, командиром навчальної роти, командиром окремого батальйону хімічного захисту. Військові звання "старший лейтенант" і "капітан" отримав достроково.

1982 року Капашин закінчив Військову академію хімічного захисту імені Маршала Радянського Союзу С. К. Тимошенко. Українець із 2001 року очолював Федеральне управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів.

[ + – ] Валерій Капашин, 2014 рік

Із жовтня 2001 до березня 2004 року був членом колегії Російського агентства з боєприпасів. На цій посаді очолював роботу щодо безпечного знищення хімічної зброї в РФ. До його компетенції входять також будівництво й експлуатація об'єктів зі знищення хімічної зброї.

27 вересня 2017 року Капашин брав участь у церемонії утилізації останнього хімічного боєприпасу в РФ на об'єкті "Кізнер", про що потім особисто доповів президенту Путіну.

Він є відомим ученим у галузі хімічної науки оборонного та подвійного призначення. Капашин – автор понад сотні наукових праць, а також володар восьми патентів на винаходи.

Нагадаємо, Wizz Air виділить 100 тисяч безкоштовних авіаквитків для українських біженців у Європі, які рятуються від війни, розв'язаної Росією.