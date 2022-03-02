В роскошном особняке российского генерала под Полтавой поселили детей-переселенцев (видео)

Как рассказывает руководство ТОГ, дети уже начали обживаться на новом месте.

Эвакуированных из Волновахи и других горячи точек детей поселили в доме площадью 650 кв. м на территории Терешковской общины, котрый является дачей российского генерал-полковника Валерия Капашина, сообщает издание "Полтавщина".

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Член территориальной обороны Виталий Сороковой показал на видео дом генерала, и на кадрах можно увидеть роскошный интерьер, дорогие портьеры, мебель, посуду. Среди ценных аксессуаров – гравюра с изображением герба РФ.

[ + – ] Виталий Сороковой проводит экскурсию по дому

Голова Терешковской объединенной территориальной громады Виталий Турпитько подтвердил, что в дом поселили детей. Изначально охрана была не в восторге от подобных планов, но затем пропустила, и переселенцы уже обживаются в особняке.

Район, где расположен дом Капашина, в народе называют "генеральские дачи". На территории в несколько гектаров есть мини-зоопарк с левом и рысью и три КПП с вооруженной охраной.

Издание утверждает, что официально дом принадлежит дочери генерала, но, по словам местных жителей, его самого видели во время строительства, когда он раздавал указания рабочим.

Валерий Капашин родился и вырос в селе Руновщина Полтавского района. После окончания школы в 1967 году Поступал в Харьковский государственный университет имени А.М. Горького, но не прошел по конкурсу. После службы в армии он закончил Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты с отличием. После этого он служил в Войсках радиационной, химической и биологической защиты командиром взвода, командиром учебной роты, командиром отдельного батальона химической защиты. Воинские звания "старший лейтенант" и "капитан" получил досрочно.

В 1982 году Капашин закончил Военную академию химической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко. Украинец с 2001 года возглавлял Федеральное управлене по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам.

[ + – ] Валерий Капашин, 2014 год

С октября 2001 по март 2004 года был членом коллегии Российского агентства по боеприпасам. На этом посту возглавлял работу по безопасному уничтожению химического оружия в РФ. В его компетенцию входят также строительство и эксплуатация объектов по уничтожению химического оружия.

27 сентября 2017 года Капашин принимал участие в церемонии утилизации последнего химического боеприпаса в РФ на объекте "Кизнер", о чем потом лично доложил президенту Путину.

Он является известным ученым в области химической науки оборонного и двойного назначения. Капашин – автор свыше сотни научных работ, а также обладатель восьми патентов на изобретения.

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