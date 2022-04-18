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ГБР выявило имущество генерала РФ при расследовании госизмены Ильи Кивы (фото)

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ГБР выявило сомнительное имущество генерала РФ Валерия Капашина в Украине

По данным правоохранителей, офицер Валерий Капашин через отели, рестораны и земельные участки отмывал деньги в Украине.

Сотрудники Госбюро расследований в рамках уголовного производства о госизмене экс-нардепа Ильи Кивы выявили имущество сомнительного происхождения российского генерала Валерия Капашина. Об этом информирует пресс-служба силового ведомства.

По данным правоохранителей, имущество было оформлено на бизнес-партнеров обвиняемого в государственной измене Ильи Кивы — родственников генерал-полковника РФ, руководителя Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

Речь идет об отелях, ресторанах, земельных участках, через которые, как утверждают в ГБР, российский офицер отмывал деньги на территории Украины.

Сделки с активами, по словам правоохранителей, проводились через несколько подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности. В данный момент Госбюро расследований изучает возможную причастность Ильи Кивы к выявленному имуществу.

"Также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины", — подчеркнули в ведомстве и заявили, что ГБР планирует арестовать указанные объекты.

Капашин Кива ГБР расследование госизмена имущество арест
ГБР выявило сомнительное имущество генерала РФ Валерия Капашина в Украине
Капашин Кива ГБР расследование госизмена имущество арест
ГБР выявило сомнительное имущество генерала РФ Валерия Капашина в Украине
Капашин Кива ГБР расследование госизмена имущество арест
ГБР выявило сомнительное имущество генерала РФ Валерия Капашина в Украине
Капашин Кива ГБР расследование госизмена имущество арест
ГБР выявило сомнительное имущество генерала РФ Валерия Капашина в Украине
Капашин Кива ГБР расследование госизмена имущество арест
Капашин Кива ГБР расследование госизмена имущество арест
Капашин Кива ГБР расследование госизмена имущество арест
Капашин Кива ГБР расследование госизмена имущество арест

По данным регионального издания "Полтавщина", имущество записано на местного бизнесмена Льва Вериги, который является зятем генерала РФ Валерия Капашина. Журналисты утверждают, что предпринимателю и членам его семьи принадлежат:

  • торговый центр "Злато місто";
  • отел "Аллея гранд";
  • рестораны "Лилея", "Раффинато", "Козачка", "Каштановая аллея";
  • бар "Нега", кафе-бар "Европа";
  • спа-салон "Лотос".

Издание также отмечает, что генерал РФ Валерий Капашин имеет дачный комплекс под Полтавой, который официально зарегистрирован на его дочь.

"Это несколько гектаров земли, мини-зоопарк со львом и рысью и дом, похожий на дворец. Все это под стражей. В начале марта, с помощью терробороны, там планировали разместить переселенцев, эвакуированных из разбитых российскими войсками зон", — говорится в материале журналистов.

Лев Верига бизнесмен Полтава имущество генерал Капашин Кива расследование
Имущество генерала РФ Капашина зарегистрировано на полтавского бизнесмена Льва Веригу

Напомним, в конце октября 2021 года Госбюро расследований открыло уголовное производство в отношении Ильи Кивы из-за его обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Правоохранители обвиняли тогдашнего народного депутата в государственной измене.

15 марта Верховная Рада лишила депутатского мандата Илью Киву, который выехал из Украины за несколько дней до полномасштабного вторжения ВС РФ. В конце марта ГБР объявило о новом подозрении Илье Киве — бывшего парламентария обвиняют в призыве к ведению агрессивной войны против Украины и свержении действующей власти в стране.