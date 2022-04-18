ГБР выявило имущество генерала РФ при расследовании госизмены Ильи Кивы (фото)

По данным правоохранителей, офицер Валерий Капашин через отели, рестораны и земельные участки отмывал деньги в Украине.

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Сотрудники Госбюро расследований в рамках уголовного производства о госизмене экс-нардепа Ильи Кивы выявили имущество сомнительного происхождения российского генерала Валерия Капашина. Об этом информирует пресс-служба силового ведомства.

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По данным правоохранителей, имущество было оформлено на бизнес-партнеров обвиняемого в государственной измене Ильи Кивы — родственников генерал-полковника РФ, руководителя Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

Речь идет об отелях, ресторанах, земельных участках, через которые, как утверждают в ГБР, российский офицер отмывал деньги на территории Украины.

Сделки с активами, по словам правоохранителей, проводились через несколько подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности. В данный момент Госбюро расследований изучает возможную причастность Ильи Кивы к выявленному имуществу.

"Также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины", — подчеркнули в ведомстве и заявили, что ГБР планирует арестовать указанные объекты.

[ + – ] ГБР выявило сомнительное имущество генерала РФ Валерия Капашина в Украине [ + – ] ГБР выявило сомнительное имущество генерала РФ Валерия Капашина в Украине [ + – ] ГБР выявило сомнительное имущество генерала РФ Валерия Капашина в Украине [ + – ] ГБР выявило сомнительное имущество генерала РФ Валерия Капашина в Украине

По данным регионального издания "Полтавщина", имущество записано на местного бизнесмена Льва Вериги, который является зятем генерала РФ Валерия Капашина. Журналисты утверждают, что предпринимателю и членам его семьи принадлежат:

торговый центр "Злато місто";

отел "Аллея гранд";

рестораны "Лилея", "Раффинато", "Козачка", "Каштановая аллея";

бар "Нега", кафе-бар "Европа";

спа-салон "Лотос".

Издание также отмечает, что генерал РФ Валерий Капашин имеет дачный комплекс под Полтавой, который официально зарегистрирован на его дочь.

"Это несколько гектаров земли, мини-зоопарк со львом и рысью и дом, похожий на дворец. Все это под стражей. В начале марта, с помощью терробороны, там планировали разместить переселенцев, эвакуированных из разбитых российскими войсками зон", — говорится в материале журналистов.

[ + – ] Имущество генерала РФ Капашина зарегистрировано на полтавского бизнесмена Льва Веригу

Напомним, в конце октября 2021 года Госбюро расследований открыло уголовное производство в отношении Ильи Кивы из-за его обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Правоохранители обвиняли тогдашнего народного депутата в государственной измене.

15 марта Верховная Рада лишила депутатского мандата Илью Киву, который выехал из Украины за несколько дней до полномасштабного вторжения ВС РФ. В конце марта ГБР объявило о новом подозрении Илье Киве — бывшего парламентария обвиняют в призыве к ведению агрессивной войны против Украины и свержении действующей власти в стране.