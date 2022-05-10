Экс-нардеп от "БПП" предстанет перед судом за взятку в $17 тысяч, — ГБР (фото)

Обвиняемый, по данным следствия, обещал предпринимателю за взятку помощь в получении документа от Министерства защиты окружающей среды. Нардепу грозит до 8 лет тюрьмы.

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Народный депутат Украины VIII созыва от фракции "Блок Петра Порошенко" предстанет перед судом по делу о получении взятки в размере $17 тысяч. Об этом информирует пресс-центр Госбюро расследований.

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В частности, следователи ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего нардепа от фракции "Блок Петра Порошенко", которому выдвинули обвинения по ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — "Мошенничество, совершенное в крупных размерах".

В ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемый, который также был внештатным советником главы Государственной экологической инспекции, пообещал представителю аграрного предприятия помощь в получении положительного заключения оценки влияния на природу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

За свои "услуги", как отмечают в ГБР, экс-нардеп от "БПП" запросил вознаграждение в размере $17 тысяч. Спецоперация по задержанию подозреваемого проводилась силовиками в момент получения второй части взятки в $15 тысяч.

В пресс-службе ведомства утверждают, что бывший парламентарий обманным путем завладел крупной суммой денег. В случае, если суд признает вину экс-нардепа — ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

По данным издания "Бабель", подозреваемым по делу о получении взятки является бывший народный депутат от "БПП" Андрей Немировский.

[ + – ] Экс-нардеп от "БПП" Андрей Немировский задержан при получении взятки [ + – ] Экс-нардеп от "БПП" Андрей Немировский задержан при получении взятки

Напомним, ГБР сообщало о задержании экс-нардепа от фракции "БПП" в январе 2022 года. Тогда правоохранители утверждали, что бывший парламентарий за большую взятку обещал предпринимателю "решить вопрос" с получением необходимых документов.

Также сообщалось, что ГБР в ходе расследования госизмены Ильи Кивы выявило имущество российского генерала в Украине. Речь идет об офицере Валерии Капашине, который через отельные комплексы и рестораны отмывал незаконно полученные деньги.