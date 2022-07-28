НАБУ подозревает экс-нардепа в получении взятки от компании, связанной с "Газпромом" (фото)

Судя по данным, которые обнародовали детективы, обвинения были выдвинуты против Николая Мартыненко, которого подозревают в получении и отмывании более $300 тысяч.

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили экс-нардепу, бывшему главе профильного комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса подозрение в получении взятки и отмывании средств. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Детективы отмечают, что экс-нардеп уже является обвиняемым по другому производству, которым занимаются НАБУ и САП. По данным следствия, бывший парламентарий вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий ВостокГОК и "Энергоатом", а общий размер нанесенного ущерба составляет более 6,4 млн евро и $17,2 млн.

Действия экс-нардепа в новом производстве квалифицированы по ч. 4 ст. 368 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса. Судя по данным, которые обнародовало НАБУ, подозрение в получении взятки и отмывании средств было вручено бывшему парламентарию Николаю Мартыненко.

"В июле 2014 года экс-нардеп получил от руководства чешской компании SKODA JS a.s. (входит в принадлежащий российскому "Газпромбанку" холдинг "Объединенные машиностроительные заводы") неправомерную выгоду в 311,6 тысяч евро за содействие в продвижении их интересов в Украине. Неправомерную выгоду перечислили под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве, заключенном между SKODA JS a.s. и кипрской компанией, которая аффилирована с экс-нардепом. В дальнейшем полученную неправомерную выгоду из-за ряда транзакций с привлечением компании, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, легализовали. В итоге средства оказались на счете компании, тоже зарегистрированной на Кипре, конечным бенефициаром которой оказался экс-нардеп", — утверждают в пресс-службе НАБУ.

[ + – ] Николаю Мартыненко вручили подозрение в получении взятки

Детективы отмечают, что со счетов этой компании через время оплачивались счета за образование, отдых и аренду жилья за границей лиц, которые связаны с бывшим руководителем профильного комитета Рады. Подозрительные транзакции SKODA JS a.s., как рассказывают в НАБУ, выявили правоохранители Чехии, которые и предоставили украинским силовикам информацию для открытия нового уголовного производства.

Правовая оценка действий представителей чешской компании была предоставлена местными силовиками — 6 сотрудникам фирмы предъявлено подозрение, а дело находится на стадии судебного разбирательства.

Журналист Олег Новиков также утверждает, что подозрение было вручено бывшему парламентарию Николаю Мартыненко в рамках производства о получении взятки от фирмы SKODA JS a.s. за содействие в сотрудничестве с "Энергоатомом" и Чернобыльской АЭС.

Напомним, экс-нардеп Николай Мартыненко в 2020 году был приговорен швейцарским судом к 28 месяцам тюремного заключения. Фокус рассказывал, что весной 2018 года экс-глава комитета Рады по вопросам ТЭК получил обвинительный акт по делу растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

Также сообщалось, что в Чехии пятерых экс-руководителей Skoda JS обвиняют в хищении $13,9 млн, которые отмывались путем заключения договоров на поставку технологий для четырех украинских АЭС.