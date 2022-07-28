НАБУ підозрює екснардепа в отриманні хабара від компанії, пов'язаної з "Газпромом" (фото)

Судячи з даних, які оприлюднили детективи, звинувачення висунули проти Миколи Мартиненка, якого підозрюють в отриманні та відмиванні понад $300 тисяч.

Детективи Національного антикорупційного бюро вручили екснардепу, колишньому голові профільного комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу підозру в отриманні хабара та відмиванні коштів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Детективи зазначають, що екснардеп уже є обвинуваченим щодо іншого провадження, яким займаються НАБУ та САП. За даними слідства, колишній парламентарій разом зі спільниками організував схеми розкрадання коштів із держпідприємств СхідГЗК і "Енергоатом", а загальний розмір завданих збитків становить понад 6,4 млн євро та $17,2 млн.

Дії екснардепа в новому провадженні кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу. Судячи з даних, які оприлюднило НАБУ, підозра в отриманні хабара та відмиванні коштів була вручена колишньому парламентарію Миколі Мартиненку.

"У липні 2014 року екснардеп отримав від керівництва чеської компанії SKODA JS as (входить до холдингу "Об'єднані машинобудівні заводи", що належить російському "Газпромбанку") неправомірний зиск у 311,6 тисяч євро за сприяння в просуванні їхніх інтересів в Україні. Неправомірний зиск перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співробітництво, укладеною між SKODA JS as і кіпрською компанією, яка афілійована з екснардепом, надалі отриману неправомірну вигоду через низку транзакцій із залученням компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських Островах, легалізували. У результаті кошти опинилися на рахунку компанії, теж зареєстрованої на Кіпрі, кінцевим бенефіціаром якої виявився екснардеп", — стверджують у пресслужбі НАБУ.

[ + – ] Миколі Мартиненку вручили підозру в отриманні хабара

Детективи зазначають, що з рахунків цієї компанії через якийсь час оплачувались рахунки за освіту, відпочинок і оренду житла за кордоном осіб, які пов'язані з колишнім керівником профільного комітету Ради. Підозрювальні транзакції SKODA JS as, як розповідають у НАБУ, виявили правоохоронці Чехії, які й надали українським силовикам інформацію для відкриття нового кримінального провадження.

Правова оцінка дій представників чеської компанії була надана місцевими силовиками — 6 співробітникам фірми пред'явлено підозру, а справа перебуває на стадії судового розгляду.

Журналіст Олег Новіков також стверджує, що підозра була вручена колишньому парламентарію Миколі Мартиненку в межах провадження про отримання хабара від фірми SKODA JS as за сприяння в співпраці з "Енергоатомом" і Чорнобильською АЕС.

Нагадаємо, екснардепа Миколу Мартиненка у 2020 році було засуджено швейцарським судом до 28 місяців тюремного ув'язнення. Фокус розповідав, що навесні 2018 року ексглава комітету Ради з питань ПЕК отримав обвинувальний акт у справі розтрати коштів ДП "СхідГЗК" у розмірі $17,28 млн.

Також повідомлялося, що в Чехії п'ятьох екскерівників Skoda JS звинувачують у розкраданні $13,9 млн, які відмивалися шляхом укладання договорів на постачання технологій для чотирьох українських АЕС.