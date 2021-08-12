У Чехії п'ятеро екскерівників Skoda JS звинувачуються в розкраданнях на 13,9 млн доларів

Відкриттю кримінальної справи в Чехії посприяли правоохоронці зі Швейцарії, які розслідували справу про відмивання грошей українським екснардепом Мартиненком у 2014 році.

П'ятеро колишніх топменеджерів компанії Skoda JS звинувачуються чеськими правоохоронцями в розкраданні й ухиленні від податків майже на 300 мільйонів крон (приблизно 13,9 мільйонів доларів). За версією слідства, керівники "відмивали" ці кошти під виглядом укладення договорів на поставку технологій для чотирьох українських атомних електростанцій. Про це повідомляє чеський новинний портал Idnes.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

10 серпня перед окружним судом у чеському місті Пльзень постали четверо з п'яти обвинувачених — Іржі Демішев, Мілан Кохауту, Петро Жуптачік і Мілослав Провод, які займали посади директора з продажу, топменеджерів і члена ради директорів Skoda JS. П'ятий обвинувачуваний, колишній гендиректор компанії Мирослав Фіала не з'явився на засідання.

За версією слідства, з 2008 по 2014 року фігуранти справи підписали консалтингові угоди з компаніями, зареєстрованими в Панамі, Домінікані, Кіпрі та Великобританії — вони повинні були зіграти роль посередника в процесі укладання контрактів на поставку технологій для українських АЕС. Однак, як стверджує прокурор, обвинувачені через ці компанії "відмили" 279 мільйонів крон, з яких 55 мільйонів повинні були піти в державний бюджет Чехії як податки.

Зі свого боку, обвинувачений ексдиректор із продажу та маркетингу Іржі Демішев під час засідання заявив, що підписання контрактів із чотирма компаніями були схвалені радою директорів Skoda JS. Також він додав, що Україна була на той момент ключовим ринком для компанії, тому "договір із посередником, який знає українську мову, був необхідним". Цим посередником стала панамська фірма "Bradcrest", яка, за словами обвинуваченого, надавала для Skoda JS документи з електростанцій України і необхідні товари для закупівлі. Демішев також запевнив, що обвинувальний висновок ґрунтується "на документах із неправильним перекладом".

Однак сторона обвинувачення продовжує наполягати, що необхідності для Skoda JS у використанні послуг іноземних фірм для співпраці з українськими АЕС не було. Так, прокуратура звинувачує екскерівництво компанії в розкраданні, ухиленні від податків і зборів. П'яти підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

За даними журналістів, слідство в цій справі почалося ще наприкінці 2014 року, коли на запит швейцарських судових органів була проведена перевірка в компанії Skoda JS. Підставою для перевірки тоді стала справа стосовно колишнього народного депутата Верховної Ради від партії "Народний фронт" Миколи Мартиненка. За версією швейцарської правоохоронців, він "відмив" 2,8 млн євро за допомогою швейцарської фінансової системи після укладення контракту між чеською Skoda JS та "Енергоатомом" — українським оператором чинних у країні АЕС.

У 2020 році швейцарський суд визнав Мартиненко винним і засудив до 28 місяців позбавлення волі, з них 16 місяців — умовно.

Мартиненко тоді висловлював упевненість, що вирок не набуде чинності, проте екснардеп у жовтні минулого року програв апеляцію.