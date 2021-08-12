В Чехии пятеро экс-руководителей Skoda JS обвиняются в хищениях на 13,9 млн долларов

Открытию уголовного дела в Чехии поспособствовали правоохранители из Швейцарии, которые расследовали дело об отмывании денег украинским экс-нардепом Мартыненко в 2014 году.

Пятеро бывших топ-менеджеров компании Skoda JS обвиняются чешскими правоохранителями в хищении и уклонении от налогов почти на 300 миллионов крон (около 13,9 миллионов долларов). По версии следствия, руководители "отмывали" эти средства под видом заключения договоров на поставку технологий для четырех украинских атомных электростанций. Об этом сообщает чешский новостной портал Idnes.

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10 августа перед окружным судом в чешском городе Пльзене предстали четверо из пяти обвиняемых — Иржи Демиш, Милан Кохауту, Петр Жуптачик и Милослав Провод, которые занимали должности директора по продажам, топ-менеджеров и члена совета директоров Skoda JS. Пятый обвиняемый, бывший гендиректор компании Мирослав Фиала не явился на заседание.

По версии следствия, с 2008 по 2014 года фигуранты дела подписали консалтинговые соглашения с компаниями, зарегистрированными в Панаме, Доминикане, Кипре и Великобритании — они должны были сыграть роль посредника при заключении контрактов на поставку технологий для украинских АЭС. Однако, как утверждает прокурор, обвиняемые через эти компании "отмыли" 279 миллионов крон, из которых 55 миллионов должны были пойти в государственный бюджет Чехии в качестве налогов.

В свою очередь обвиняемый экс-директор по продажам и маркетингу Иржи Демиш во время заседания заявил, что заключение контрактов с четырьмя компаниями были одобрены советом директоров Skoda JS. Также он добавил, что Украина была на тот момент ключевым рынком для компании, поэтому "договор с посредником, знающим украинский язык, был необходимым". Этим посредником стала панамская фирма "Bradcrest", которая, по словам обвиняемого, предоставляла для Skoda JS документы с электростанций Украины и необходимые товары для закупки. Демиш также заверил, что обвинительное заключение основано "на документах с неправильным переводом".

Однако сторона обвинения продолжает настаивать, что необходимости для Skoda JS в использовании услуг иностранных фирм для сотрудничества с украинскими АЭС не было. Таким образом, прокуратура обвиняет экс-руководство компании в хищении, уклонении от налогов и сборов. Пяти подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По данным журналистов, следствие в этом деле началось еще в конце 2014 года, когда на запрос швейцарских судебных органов была проведена проверка в компании Skoda JS. Основанием для проверки тогда стало дело в отношении бывшего народного депутата Верховной Рады от партии "Народный фронт" Николая Мартыненко. По версии швейцарских правоохранителей, он "отмыл" 2,8 млн евро посредством швейцарской финансовой системы после заключения контракта между чешской Skoda JS и "Энергоатомом" — украинским оператором действующих в стране АЭС.

В 2020 году швейцарский суд признал Мартыненко виновным и приговорил к 28 месяцам лишения свободы, из них 16 месяцев — условно

Сам Мартыненко тогда выражал уверенность, что приговор в силу не вступит, однако экс-нардеп в октябре прошлого года проиграл аппеляцию.