Швейцарский суд приговорил экс-нардепа Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы, – "Схемы"

Мартыненко обвиняют в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки"

Об этом сообщает "Схемы" со ссылкой на источники.

Также суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с экс-депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Николаю Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых – "безусловного отбывания". Павлу Скаленко – 24 месяца тюрьмы.

Мартыненко и Скаленко подозревались в том, что открывали в швейцарских банках счета, с которых покупали недвижимость и активы в Швейцарии и других странах – таким образом отмывая средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.

По данным следствия, Мартыненко поручил Скаленко создать оффшорную компанию в Панаме. Ее директорами выступали разные резиденты страны, но все они назначили Мартыненко своим уполномоченным представителем.

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Кроме того, по указанию Мартыненко Скаленко открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании, отмечая в документах бенефициарным владельцем активов самого Николая Мартыненко.

Дело Мартыненко в Украине

20 апреля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали двух лиц – бывшего народного депутата четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко и его сообщника – первого зампреда правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому – по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. САП потребовало избрать подозреваемому Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

22 апреля судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник отпустил Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов. Среди его заступников – Игорь Жданов, Владимир Омелян, Лилия Гриневич, Остап Семерак, Николай Княжицкий, Павел Пинзеник, Леонид Емец, Георгий Логвинский.