Через хабар: Гетманцев вимагає звільнити керівництво тернопільської податкової

У Тернополі заступника голови податкової затримали в процесі отримання хабара. На думку голови податкового комітету Ради, хабарник не міг діяти без схвалення керівництва, тому необхідне кадрове перезавантаження.

Державне бюро розслідувань затримало під час отримання хабара заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, чиновник мав намір отримати "винагороду" за незаконне виведення підприємства з ризикових.

"Зрозуміло, що злочин не міг чинитися без відома керівництва області, — підкреслив Гетманцев. — Вимагаю від керівництва Державної податкової служби негайного кадрового перезавантаження всього керівного складу ДПС області. Система має миттєво очищатися від покидьків, що мародерять під час війни".

Як повідомлялося, співробітники Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Слідство встановило, що він систематично брав хабарі від приватних автобусних перевізників і шантажував їх. Цього разу підозрюваний вимагав $220 тис. за продовження договорів на перевезення пасажирів.

Нагадаємо, в липні детективи НАБУ вручили екснардепу підозру в отриманні хабара та відмиванні коштів. Також його підозрюють в організації схеми розкрадання коштів із держпідприємств СхідГЗК та "Енергоатом", загальний розмір завданих збитків становить понад 6,4 млн євро та $17,2 млн.