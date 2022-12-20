У Тернопільській області в каналізації знайшли тисячі євро: гроші справжні (відео)

Місцеві комунальники виявили, що каналізація забита купюрами євро та британськими фунтами. Більшість банкнот були обгорілими.

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У Ланівцях Тернопільської області співробітники місцевої комунальної служби виявили, що каналізація забита грошовими банкнотами європейських країн. Більшість купюр були обгорілими — переважно це були євро та британські фунти. Відео незвичайної знахідки у Facebook опублікував міський голова Роман Казновецький.

У коментарях сайту "Суспільне" мер Лановцов розповів, що в каналізації лише сотнями було більше 700 євро, але скільки насправді спустили в каналізацію, невідомо.

"Гроші справжні. Це переважно євро та фунти. За словами працівників, було знайдено до 700 євро лише сотнями, скільки їх втікло в каналізацію? Наразі невідомо. Комунальники витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки", — сказав Казновецький.

Також поки що не встановили, як банкноти потрапили в каналізаційний стік. На відео комунальники не могли стримати емоцій, а в коментарях користувачі поставили риторичне запитання — звідки в Ланівцях водяться такі гроші.

Коментуючи подію, Казновецький закликав місцевих жителів не забивати каналізацію грошима, а скористатися банківськими установами.

"Краще донатьте на ЗСУ", — написав він.

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