Нашли в багажнике: у бухгалтера поставщика продуктов Минобороны изъяли 4,7 млн евро

Происхождение средств бухгалтер компании объяснить не смогла. В БЭБ подозревают, что эти деньги являются результатом уклонения от уплаты налогов.

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В Киевской области в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний, которые поставляли продукты для Министерства обороны, детективы бюро экономической безопасности (БЭБ) изъяли более 4,7 млн евро неучтенной наличности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, средства, вероятно, "черной кассы", в багажнике автомобиля перевозила бухгалтер компании. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

В БЭБ информируют, что в течение 2022-2023 годов, как было установлено, компания поставила МОУ продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС. При этом, ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности. За счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров были безосновательно сформированы расходы на налоговый кредит по НДС.

Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах, отмечают в БЭБ.

Детективы провели обыски в помещениях группы компаний и по местам жительства фигурантов, во время которых были изъяты документы и черновая бухгалтерия.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч.3 ст. 212 и ч.2 ст 209 Уголовного кодекса Украины.

В июле МОУ сообщило, что в результате проверок субъектов хозяйствования перед поставкой в воинские части было забраковано пищевых продуктов общим весом 321 тысячу 787 тонн.

Напомним, в ноябре 2023 года главе Полтавского горно-обогатительного комбината сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на более чем 2 млрд гривен.