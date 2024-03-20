В Шостке работник военкомата надавал пинков местному жителю: в ТЦК отреагировали (видео)

Руководство Сумского областного ТЦК и СП заявило, что будет всесторонне способствовать проведению следствия, а действиям военнослужащих будет дана соответствующая оценка.

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В Сумской области в городе Шостка произошла драка между работником ТЦК и местным жителем. Последнего выбросили из автобуса и набуцали. Видео инцидента обнародовали в сети.

На видео видно, как микроавтобус с людьми в военной форме остановился возле гаражей и оттуда выбросили неизвестного мужчину. Тот поднялся и пошел фотографировать номера автомобильного транспорта. Далее из буса вышел военный и принялся отгонять мужчину. Дошло до ударов друг друга ногами. После этого военные уехали.

Что говорят в областном ТЦК и СП по поводу драки

В соцсетях сразу заявили, что люди в форме — работники местного территориального центра комплектования, из-за чего руководство Сумского областного ТЦК и СП вынуждено было отреагировать на событие.

"Был установлен факт конфликта между гражданским гражданином и военнослужащими Шосткинского РТЦК и СП. Продолжаются мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего события, которое было снято на видео с последующим размещением в сети Интернет. Руководство Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки всесторонне способствовать проведению следствия. Действиям военнослужащих будет дана соответствующая оценка", — говорится в сообщении.

Причин драки в ОТЦК не сообщили, но подчеркнули, чтобы жители не игнорировали требования военнослужащих предъявить военно-учетные документы и не оскорбляли военнослужащих, которые после полученных ранений на фронте достойно выполняют поставленные задачи, и не убегать от них.

Напомним, что на Буковине мужчина с сокрирою напал на работников ТЦК. Правоохранители задержали двух мужчин.

Ранее сообщалось, что в Житомире прохожий с кулаками набросился на работника ТЦК. По факту хулиганских действий в отношении военнослужащего ТЦК и СП полиция открыла уголовное производство.