У Шостці працівник військкомату надавав копняків місцевому жителю: у ТЦК відреагували (відео)

Керівництво Сумського обласного ТЦК та СП заявило, що всебічно сприятиме проведенню слідства, а діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка.

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В Сумській області в місті Шостка сталася бійка між працівником ТЦК та місцевим жителем. Останнього викинули з автобуса і набуцали. Відео інциденту оприлюднили в мережі.

На відео видно, як мікроавтобус з людьми у військовій формі зупинився біля гаражів і звідти викинули невідомого чоловіка. Той піднявся і пішов фотографувати номери автомобільного транспорту. Далі з буса вийшов військовий і заходився відганяти чоловіка. Дійшло до ударів один одного ногами. Після цього військові поїхали.

Що кажуть в обласному ТЦК та СП з приводу бійки

В соцмережах одразу заявили, що люди у формі — працівники місцевого територіального центру комплектування, через що керівництво Сумського обласного ТЦК та СП змушене було відреагувати на подію.

"Було встановлений факт конфлікту між цивільним громадянином та військовослужбовцями Шосткинського РТЦК та СП. Тривають заходи з'ясування обставин події, що трапилась і яку було знято на відео з подальшим розміщенням в мережі Інтернет. Керівництво Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки всебічно сприятиме проведенню слідства. Діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка", — йдеться в повідомленні.

Причин бійки в ОТЦК не повідомили, але наголосили, щоб жителі не ігнорували вимоги військовослужбовців пред’явити військово-облікові документи та не ображали військовослужбовців, які після отриманих поранень на фронті гідно виконують поставлені завдання, і не втікати від них.

Нагадаємо, що на Буковині чоловік із сокрирою напав на працівників ТЦК. Правоохоронці затримали двох чоловіків.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі перехожий з кулаками накинувся на працівника ТЦК. За фактом хуліганських дій стосовно військовослужбовця ТЦК та СП поліція відкрила кримінальне провадження.