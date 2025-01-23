Женщина уже 4 года не покупает еду: продукты для питания она достает необычным способом

Сэкономленные деньги женщина тратит на отдых в Аргентине, Испании и Дубае, а своих родных и близких, которые заходят в гости, кормит из мусорников.

Related video

Софи Джуэл-Андерсон уже четыре года роется в мусорных баках вместо того, чтобы сходить в супермаркет за продуктами. Об этом пишет Daily Star.

Женщина начала заниматься мусорным дайвингом в октябре 2020 года, живя в Сиднее, Австралия.

Она покупает в супермаркетах только предметы быта, такие как туалетная бумага, мыло для мытья посуды и зубную пасту, что обошлось ей в 2024 году менее чем в 100 долларов США.

Сэкономленные средства Софи, которая работает менеджером ресторана, использует для путешествий по миру.

"У меня нет необходимости ходить в магазин, потому что всю еду я нахожу на помойке... Сэкономленные деньги позволяют мне свободно путешествовать. Я потратила много денег на путешествия и посещение друзей по всему миру", — рассказала женщина.

Она объяснила, что никогда не имела проблем с тем, чтобы позволить себе поход в продуктовый магазин, но поняла, что ныряние в мусорные баки было бы более экономически выгодным способом получения продуктов. Она пошла с подругой разведать несколько супермаркетов в Сиднее и мгновенно изменила свое отношение к этому.

"Я всегда знала о концепции дайвинга на свалках, и мне было очень интересно. Я никогда не делала этого раньше, поэтому решила заглянуть на свалку в Сиднее, и то, что я увидела, было безумием. Он был наполнен едой, часть из которой была просрочена, но много чего не было — все началось оттуда. Для меня это было похоже на охоту за сокровищами. Я быстро поняла, что в помойках так много хорошей еды, и мне больше не нужно ходить по магазинам", — отметила Софи.

Женщина рассказала, что у нее нет графика для погружения в мусорник — она делает это несколько раз в неделю, или каждые две недели.

"Я нахожу так много, что мой холодильник всегда полон", — подчеркнула она.

За последние годы на сэкономленные деньги Софи побывала в Кении, Аргентине, Италии, Испании и Дубае.

Софи даже привлекла к этому делу свою семью — родителей, братьев и сестер, двоюродных братьев и сестер, бабушек и дедушек. Она готовит для них еду, используя продукты, которые она погрузилась, и теперь они вместе ходят на охоту во время отпуска.

"Все мои друзья и семья знают, что я ныряю с мусорным баком. Когда они приходят ко мне в гости, то знают, что всю еду я достаю из мусорника... Еда, которую мы едим на празднике — это все из мусорника", — подчеркнула женщина.

Напомним, коммунальщики выбросили на помойку 6000 евро, которые подобрали на улице.