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Чоловік купив в інтернеті коробку з таємничим вмістом: там були немислимі речі (фото)

Чоловіка здивував вміст таємничої посилки, що там було, цікаві історії, дивні випадки з життя
Фото: YouTube | YouTube-блогер Crypto NWO зняв розпакування на відео

Американські блогери часто купують таємничі посилки, щоб зняти розпакування на відео. Однак цього разу все пішло не за планом.

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YouTube-блогер Crypto NWO заради розваги замовив в інтернеті таємничу коробку вартістю $666 й зняв процес розпакування на відео. До слова, це дуже поширена розвага в США: інколи щасливчики отримують цінні речі, що в рази перевищують початкові витрати.

Зокрема, раніше блогер вже отримував сюрпризи, іграшки, одяг та техніку. Однак цього разу йому пощастило менше.

"Ця посилка — таємнича коробка з чорного інтернету", — заінтригував своїх глядачів автор відео.

Спочатку нічого не передбачало біди. Він відкрив коробку і витягнув звідти оригінальні карти таро 1909 року, ковдру та шкіряні рукавички, які не підходили одна до одної — перша коричнева, а друга чорна.

Потім Crypto NWO перейшов до вінтажної іграшкової ляльки персонажа Емілі Елізабет із "Великого червоного пса Кліффорда". Він швидко помітив, що з нею щось не так, коли перевернув її на спину. Всередині були заховані гральні карти, поліетиленовий пакет із забороненими речовинами та зуб.

Чоловіка здивував вміст таємничої посилки, що там було, цікаві історії, дивні випадки з життя Fullscreen
Чоловік показав цікаві знахідки в коробці
Фото: YouTube

Серед інших речей блогер показав іноземні гроші в скляному годиннику, маску на зразок балаклави, іграшкові наручники, ковдру з написом "200% шовк", щоденник, який, здається, належав маленькій дівчинці, з дивними малюнками та обведеними літерами. Ну і найгірше зі всього — три маленькі таємничі кульки, які настільки тхнули, що автора відео ледь не знудило. Після цього він одразу ж припинив запис.

Нагадаємо, Аріана з Нідерландів риється у чужих смітниках поблизу елітних будинків й періодично знаходить дуже цінні речі. Нещодавно жінці вдалось роздобути справжній "скарб" вартістю 1600 фунтів стерлінгів (83 тис. грн).

А от житель Амстердама прибирав у своїй шафі й натрапив на цікавий предмет: круглу металеву пластинку з маленькими літерами NE на одному боці та римською цифрою III — на іншому. Кілька років цей артефакт зберігався в будинку власника, а торік він нарешті вирішив поцікавитися в експертів, що це таке і скільки коштує.