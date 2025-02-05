Чоловік купив в інтернеті коробку з таємничим вмістом: там були немислимі речі (фото)

Американські блогери часто купують таємничі посилки, щоб зняти розпакування на відео. Однак цього разу все пішло не за планом.

Related video

YouTube-блогер Crypto NWO заради розваги замовив в інтернеті таємничу коробку вартістю $666 й зняв процес розпакування на відео. До слова, це дуже поширена розвага в США: інколи щасливчики отримують цінні речі, що в рази перевищують початкові витрати.

Зокрема, раніше блогер вже отримував сюрпризи, іграшки, одяг та техніку. Однак цього разу йому пощастило менше.

"Ця посилка — таємнича коробка з чорного інтернету", — заінтригував своїх глядачів автор відео.

Спочатку нічого не передбачало біди. Він відкрив коробку і витягнув звідти оригінальні карти таро 1909 року, ковдру та шкіряні рукавички, які не підходили одна до одної — перша коричнева, а друга чорна.

Потім Crypto NWO перейшов до вінтажної іграшкової ляльки персонажа Емілі Елізабет із "Великого червоного пса Кліффорда". Він швидко помітив, що з нею щось не так, коли перевернув її на спину. Всередині були заховані гральні карти, поліетиленовий пакет із забороненими речовинами та зуб.

Чоловік показав цікаві знахідки в коробці Фото: YouTube

Серед інших речей блогер показав іноземні гроші в скляному годиннику, маску на зразок балаклави, іграшкові наручники, ковдру з написом "200% шовк", щоденник, який, здається, належав маленькій дівчинці, з дивними малюнками та обведеними літерами. Ну і найгірше зі всього — три маленькі таємничі кульки, які настільки тхнули, що автора відео ледь не знудило. Після цього він одразу ж припинив запис.

Нагадаємо, Аріана з Нідерландів риється у чужих смітниках поблизу елітних будинків й періодично знаходить дуже цінні речі. Нещодавно жінці вдалось роздобути справжній "скарб" вартістю 1600 фунтів стерлінгів (83 тис. грн).

А от житель Амстердама прибирав у своїй шафі й натрапив на цікавий предмет: круглу металеву пластинку з маленькими літерами NE на одному боці та римською цифрою III — на іншому. Кілька років цей артефакт зберігався в будинку власника, а торік він нарешті вирішив поцікавитися в експертів, що це таке і скільки коштує.