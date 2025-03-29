Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Жінка отримала таємну посилку, але не була готова до того, що лежало всередині (фото)

Жінка отримала посилку, яку замовив її чоловік, щоб зробити їй сюрприз, щоб було всередині пакунка
Фото: TikTok | Вікторія Руссо Камарго похизувалась своїм подарунком

29-річна Вікторія Руссо Камарго з Торонто, що в Канаді, була вражена, коли до її дому привезли таємничу посилку. Ще більше жінку здивував вміст. Як з’ясувалось, це був сюрприз від її чоловіка — Девіда Камарго.

Related video

У відео, опублікованому в TikTok, Вікторія розкриває велику посилку.

Девід зізнався, що був засмучений, що саме кохана відкрила двері кур’єру, адже це мав бути сюрприз. Після того, як чоловік закінчив робочий дзвінок, він підійшов і зізнався: "Ти багато працюєш, тому я вирішив зробити цей сюрприз".

Сюрприз у коробці

Коли Вікторія відкрила коробку, то побачила пакунок з фірмовим логотипом Gucci. Всередині лежали розкішні туфлі Signoria Slingback, які коштують приблизно 1165 доларів США. Жінка спочатку не знайшла, що сказати, а далі "вибухнула емоціями", не вірячи, що партнер зробив їй такий дорогий подарунок без особливого приводу.

Це відео швидко стало вірусним і зібрало понад 73 тисячі вподобайок. Користувачі TikTok захоплюються романтичним вчинком Девіда.

"Він сам обрав ці туфлі! У нього бездоганний смак", — написала одна із коментаторок. Інша додала: "Я усміхався від початку до кінця! Ваша любов заразна".

Жінка отримала посилку, яку замовив її чоловік, щоб зробити їй сюрприз, щоб було всередині пакунка Fullscreen
Жінка отримала від чоловіка дорогий подарунок
Фото: TikTok

В інтерв'ю виданню Newsweek Вікторія зізналася, що не очікувала такого подарунка: "Це було дуже несподівано! Ми з чоловіком любимо ділитися моментами з життя в TikTok. Те, що це відео стало вірусним, також стало приємним сюрпризом".

Вікторія працює на 3 роботах

Жінка каже, що наразі поєднує три роботи: працює бренд-менеджером на повну ставку, веде TikTok і нещодавно відкрила власний магазин. "Це дуже виснажливо, і чоловік хотів підтримати мене, зробивши щось особливе", — поділилася вона.

Завдяки такому жесту Девід став справжнім героєм TikTok, а його сюрприз надихнув багатьох користувачів соцмережі. "Це знак для всіх дівчат — не погоджуйтесь на менше!" — підсумувала Вікторія в описі до відео.

Нагадаємо, YouTube-блогер Crypto NWO вирішив заради експерименту замовити в інтернеті таємничу коробку вартістю $666 та зняв процес її розпакування на відео. Варто зазначити, що подібна розвага дуже популярна в США: інколи покупцям трапляються цінні речі, вартість яких значно перевищує витрачену суму.