Жінка отримала таємну посилку, але не була готова до того, що лежало всередині (фото)

29-річна Вікторія Руссо Камарго з Торонто, що в Канаді, була вражена, коли до її дому привезли таємничу посилку. Ще більше жінку здивував вміст. Як з’ясувалось, це був сюрприз від її чоловіка — Девіда Камарго.

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У відео, опублікованому в TikTok, Вікторія розкриває велику посилку.

Девід зізнався, що був засмучений, що саме кохана відкрила двері кур’єру, адже це мав бути сюрприз. Після того, як чоловік закінчив робочий дзвінок, він підійшов і зізнався: "Ти багато працюєш, тому я вирішив зробити цей сюрприз".

Сюрприз у коробці

Коли Вікторія відкрила коробку, то побачила пакунок з фірмовим логотипом Gucci. Всередині лежали розкішні туфлі Signoria Slingback, які коштують приблизно 1165 доларів США. Жінка спочатку не знайшла, що сказати, а далі "вибухнула емоціями", не вірячи, що партнер зробив їй такий дорогий подарунок без особливого приводу.

Це відео швидко стало вірусним і зібрало понад 73 тисячі вподобайок. Користувачі TikTok захоплюються романтичним вчинком Девіда.

"Він сам обрав ці туфлі! У нього бездоганний смак", — написала одна із коментаторок. Інша додала: "Я усміхався від початку до кінця! Ваша любов заразна".

Жінка отримала від чоловіка дорогий подарунок Фото: TikTok

В інтерв'ю виданню Newsweek Вікторія зізналася, що не очікувала такого подарунка: "Це було дуже несподівано! Ми з чоловіком любимо ділитися моментами з життя в TikTok. Те, що це відео стало вірусним, також стало приємним сюрпризом".

Вікторія працює на 3 роботах

Жінка каже, що наразі поєднує три роботи: працює бренд-менеджером на повну ставку, веде TikTok і нещодавно відкрила власний магазин. "Це дуже виснажливо, і чоловік хотів підтримати мене, зробивши щось особливе", — поділилася вона.

Завдяки такому жесту Девід став справжнім героєм TikTok, а його сюрприз надихнув багатьох користувачів соцмережі. "Це знак для всіх дівчат — не погоджуйтесь на менше!" — підсумувала Вікторія в описі до відео.

Нагадаємо, YouTube-блогер Crypto NWO вирішив заради експерименту замовити в інтернеті таємничу коробку вартістю $666 та зняв процес її розпакування на відео. Варто зазначити, що подібна розвага дуже популярна в США: інколи покупцям трапляються цінні речі, вартість яких значно перевищує витрачену суму.