Меган Маркл снова заподозрили в плагиате: при чем тут Памела Андерсон (видео)

Пользователи соцсетей раскритиковали герцогиню Сассекскую за то, что она постоянно ворует идеи для своих шоу у других.

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Жена принца Гарри, 43-летняя Меган Маркл, которая недавно оказалась под угрозой иска со стороны властей испанского городка Порререс из-за того, что практически полностью скопировала их герб для своего нового бренда, опять попала в скандал. В этот раз герцогиню Сасссекскую обвиняют в том, что она сплагиатила трейлер своего сериала о стиле жизни "С любовью, Меган" с ролика Памелы Андерсон, пишет Daily Mail.

Новое кулинарное шоу Памелы Андерсон Cooking With Love стартует на этой неделе, и посмотрев его трейлер, который вышел еще в ноябре 2024 года, зрители пришли к выводу, что Меган Маркл и у актрисы "одолжила" идею для собственного ролика. У них похожая эстетика, названия и гардероб, а также фразы и действия.

Трейлер шоу "С любовью, Меган"

Например, в начале обоих трейлеров звезды гуляют по саду, любуясь продуктами, а затем приглашают поваров на кухню, а также семью и друзей попробовать вкусные блюда.

В другом месте клипов Памела объясняет, что "я просто всегда хотела вывести вещи на новый уровень", в то время как Меган заявляет: "Мне всегда нравилось брать что-то довольно обычное и возвышать его".

Обе ведущих также рассказывают, как они впитывают все возможные знания от экспертов, с которыми сталкиваются, а 57-летняя модель говорит: "Я губка, впитывающая все… Я многому учусь".

Трейлер шоу Памелы Андерсон

Между тем, герцогиня говорит, что она "только учится", поскольку ее снимали, когда она пробует свои силы в пчеловодстве.

Еще один похожий момент в двух трейлерах произошел, когда Памела и Меган обе дали пять одному из своих гостей. Общая тема романтики, любви и радости также присутствует в обоих трейлерах.

"Если вы посмотрите трейлер нового шоу Памелы, то увидите, что это более аутентичная версия того, чего пыталась добиться Меган, и похоже, что Меган скопировала все! Трейлеры настолько похожи, что это странно", "Шоу Маркл – это точная копия кулинарного и развлекательного шоу Памелы Андерсон. Посмотрите трейлер!", "Я знаю, что не должен удивляться, но я удивлен. Шоу Памелы выглядит аутентичным и мне бы понравилось. Не могу поверить, что Netflix не посчитал шоу Меган полной копией этого!", "Это смесь и подборка идей других создателей", "Вы заметили, как Маркл фактически копирует формат? Даже в 10 раз больше", "И Маркл СНОВА копирует. Что-то явно, что-то тонко", – возмущаются зрители в соцсетях.

Канал Food Network Canada заказал сериал с участием Памелы после успеха ее документального фильма Netflix "Памела: история любви". Звезда, которая сотрудничает с шеф-поварами, чтобы продемонстрировать свои блюда и рецепты на растительной основе из собственного дома в Канаде, сказала в своем заявлении: "Создание элегантных и уютных пространств, вдохновляющих на сострадательную, спокойную и здоровую среду, всегда было для меня важным и получается естественным образом".

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл флиртовала с принцем Уильямом.