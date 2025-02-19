Власти испанского города заподозрили Меган Маркл в плагиате

Власти Порререса размышляют, как поступить после того, как увидели поразительное сходство своего герба с логотипом нового бренда Меган Маркл.

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Власти небольшого городка Порререс на испанской Майорке ассматривают возможность судебного иска против герцогини Сассекской. Причиной стало то, что она скопировала их герб для логотипа ее обновленного люксового бренда As Ever, сообщает местное издание Ara Balears.

Логотип марки Меган Маркл и герб Порререса очень похожи: на каждом изображена пальма с двумя птицами, парящими по обе стороны от нее. В то время как герб города залит цветами — оранжевый и зеленый для дерева и песка, черный для птиц на белом фоне. В логотипе Меган используются только темно-серый и белый цвета.

Мэр Франциска Мора заявила журналистам, что сходство "сюрреалистично", и что власти сейчас решают, подавать ли судебные иски против жены принца Гарри:

"Я не знаю, посещала ли она какие-то агротуристические объекты и видела ли герб, потому что фотография на ее веб-сайте сделана на Майорке".

Она сказала, что деревня теперь "ощущает себя интернациональной", и надеется, что это, по крайней мере, принесет ей некоторое признание.

"Я надеюсь, что многие люди во всем мире узнают, что на Майорке есть город, расположенный в глубине страны, с таким гербом", — добавила Мора.

Слева – логотип бренда Иеган Маркл, справа – гер Порререса Фото: Скриншот

Она подчеркнула, что не хочет, чтобы герб "был извращен", потому что он принадлежит исключительно Поррересу.

"Единственное различие между их логотипом и нашим гербом заключается в том, что на их изображены две колибри, а на нашем – либо ласточки, либо голуби – историки не могут прийти к единому мнению. Мы попросим Меган удалить логотип с их веб-сайта", – подчеркнула Мора.

Порререс, основанный в XIII веке, находится в центре сельской местности Балеарских островов, примерно в 22 милях к востоку от столицы Майорки Пальмы. Его население составляет чуть более 5000 человек.

Живописное средиземноморское сообщество с его мощеными улицами и историческими зданиями исторически было одним из сельскохозяйственных центров острова, производящим вина и фрукты.

В последние годы оно стало умеренно популярным туристическим направлением для посетителей, исследующих остров, а местный совет по туризму назвал его "обязательным к посещению" местом для поклонников вина.

История герба города неизвестна. Однако его поразительное сходство может подтолкнуть герцогиню к неловкому третьему ребрендингу ее фирмы, определяющей стиль жизни. Это произошло после того, как ребрендинг American Riviera Orchard был назван "полной суетой" с использованием "переработанных" рекламных роликов годовой давности.

Интернет-сыщики уже обнаружили сайт Shopify, который Меган создала для своих продуктов As Ever, где была размещена невиданная ранее фотография герцогини, готовящей еду. Считается, что снимок герцогини Сассекской, использующей миску для смешивания, сделан во время оригинального промоушена American Riviera Orchard (ARO) Меган почти год назад. На ней тот же белый наряд, и, похоже, она находится на той же кухне, что и в коротком тизерном трейлере, снятом 14 марта.

Также, похоже, Меган и ее команда в последнюю минуту изменили брендинг, и предыдущий URL as-ever-store.myshopify.com теперь перенаправляет покупателей на ее новый сайт asever.com.

Ранее Фокус писал, почему Меган Маркл раньше покинула "Игры непокоренных".