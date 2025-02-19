Влада іспанського міста запідозрила Меган Маркл у плагіаті

Влада Порререса розмірковує, як вчинити після того, як побачила разючу схожість свого герба з логотипом нового бренду Меган Маркл.

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Влада невеликого містечка Порререс на іспанській Майорці розглядає можливість судового позову проти герцогині Сассекської. Причиною стало те, що вона скопіювала їхній герб для логотипу її оновленого люксового бренду As Ever, повідомляє місцеве видання Ara Balears.

Логотип марки Меган Маркл і герб Порререса дуже схожі: на кожному зображена пальма з двома птахами, що ширяють по обидва боки від неї. У той час як герб міста залитий кольорами — помаранчевий і зелений для дерева і піску, чорний для птахів на білому тлі. У логотипі Меган використовуються тільки темно-сірий і білий кольори.

Мер Франциска Мора заявила журналістам, що схожість "сюрреалістична", і що влада зараз вирішує, чи подавати судові позови проти дружини принца Гаррі:

"Я не знаю, чи відвідувала вона якісь агротуристичні об'єкти і чи бачила герб, тому що фотографія на її вебсайті зроблена на Майорці".

Вона сказала, що населений пункт тепер "відчуває себе інтернаціональним", і сподівається, що це, принаймні, принесе йому деяке визнання.

"Я сподіваюся, що багато людей у всьому світі дізнаються, що на Майорці є місто, розташоване в глибині країни, з таким гербом", — додала Мора.

Ліворуч — логотип бренду Ієган Маркл, праворуч — гер Порререса Фото: Скриншот

Вона наголосила, що не хоче, щоб герб "був зінтерпретований", тому що він належить виключно Поррересу.

"Єдина відмінність між їхнім логотипом і нашим гербом полягає в тому, що на їхньому зображені дві колібрі, а на нашому — або ластівки, або голуби — історики не можуть дійти єдиної думки. Ми попросимо Меган видалити логотип з їхнього веб-сайту", — наголосила Мора.

Порререс, заснований у XIII столітті, розташований у центрі сільської місцевості Балеарських островів, приблизно за 22 милі на схід від столиці Майорки Пальми. Його населення становить трохи більше 5000 осіб.

Мальовниче середземноморське співтовариство з його брукованими вулицями та історичними будівлями історично було одним із сільськогосподарських центрів острова, що виробляє вина і фрукти.

Останніми роками воно стало помірно популярним туристичним напрямком для відвідувачів, які досліджують острів, а місцева рада з туризму назвала його "обов'язковим до відвідування" місцем для шанувальників вина.

Історія герба міста невідома. Однак його разюча схожість може підштовхнути герцогиню до незручного третього ребрендингу її фірми, що визначає стиль життя. Це сталося після того, як ребрендинг American Riviera Orchard було названо "повною метушнею" з використанням "перероблених" рекламних роликів річної давності.

Інтернет-сищики вже виявили сайт Shopify, який Меган створила для своїх продуктів As Ever, де була розміщена небачена раніше фотографія герцогині, яка готує їжу. Вважається, що знімок герцогині Сассекської, яка використовує миску для змішування, зроблений під час оригінального промоушена American Riviera Orchard (ARO) Меган майже рік тому. На ній те саме біле вбрання, і, схоже, вона перебуває на тій самій кухні, що і в короткому тизерному трейлері, знятому 14 березня.

Також, схоже, Меган та її команда в останню хвилину змінили брендинг, і попередній URL as-ever-store.myshopify.com тепер перенаправляє покупців на її новий сайт asever.com.

Раніше Фокус писав, чому Меган Маркл раніше покинула "Ігри нескорених".