Без принца Гаррі: чому Меган Маркл раніше покинула "Ігри Нескорених" (фото)

Уже вдруге дружина принца Гаррі не залишається з ним до кінця змагань. Причина стосується їхньої родини.

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У Меган Маркл була причина раніше покинути "Ігри Нескорених-2025" без свого чоловіка, принца Гаррі. Про це пише Page Six.

"Це була заздалегідь спланована домовленість, щоб вона могла бути з дітьми, поки герцог продовжує підтримувати решту Ігор", — розповів інсайдер.

Принц Гаррі, засновник змагань для поранених військових та ветеранів, та його дружина Меган Маркл не взяли своїх дітей – 5-річного принца Арчі та 3-річну принцесу Лілібет – на ігри у Ванкувері, Канада.

Інше джерело повідомило, що герцогиня Сассекська дотримувалася подібної моделі для Ігор 2023 року, коли вона прибула в розпал події і провела п’ять днів із Гаррі в Дюссельдорфі, Німеччина.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Тим часом син британського короля Чарльза ІІІ залишиться у Ванкувері до церемонії закриття в неділю, 16 лютого.

Подружжя Сассекських прибуло до Канади на вихідних і відвідало низку заходів разом.

Протягом останніх кількох днів Меган Маркл ділилася залаштунковими кадрами з їхніх пригод у своєму нещодавно активованому обліковому записі Instagram.

Меган Маркл та принц Гаррі одружилися у 2018 році. Через рік народився їхній первісток, принц Арчі. У 2020 пара із сином покинула Велику Британію та оселилася у США. У 2021 на світ зʼявилася донька Гаррі та Меган — принцеса Лілібет Діана.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Нагадаємо, що принц Гаррі дарує Меган Маркл на День закоханих.

Також Фокус писав про зворушливе прохання сина принца Гаррі.