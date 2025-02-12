Стало відомо, що принц Гаррі дарує Меган Маркл на День закоханих (фото)

Цього року подружжя проведе свято окремо. Меган уже повернулася до Монтесіто, а Гаррі буде в Канаді до закінчення "Ігор Нескорених".

Related video

Стало відомо, що принц Гаррі дарує дружині Меган Маркл на День святого Валентина. Про це пише Hello.

Герцог Сассекський придбав пару сережок в одного з улюблених каліфорнійських ювелірів коханої Майї Бреннер на День закоханих 2024 року.

Бренд підтвердив виданню, що Гаррі придбав сережки Diamond Cascade вартістю 3240 фунтів стерлінгів (понад 160 тисяч грн) для Меган.

Колишня акторка була прихильницею бренду протягом багатьох років, коли зірка серіалу "Форс-мажори" носила вишукане намисто з ініціалами "H" і "M" від Майї Бреннер, коли вона прогулювалася Торонто у 2016 році, підтвердивши роман з принцом світові.

Меган Маркл

Вона також була помічена з ювелірним кришталевим намистом Clarity під час появи в Монтесіто у 2023 році.

Як писали Town&Country, Меган Маркл носила коштовності, коли вони з Гаррі насолоджувалися подвійним побаченням з канадським співаком Майклом Бубле і його дружиною Луісаною Лопілато.

Четвірка обідала в італійському ресторані Il Caminetto перед поверненням Меган до Каліфорнії після "Ігор Нескорених" у Ванкувері, Канада.

Меган і Гаррі, схоже, проведуть цей День святого Валентина окремо, оскільки очікується, що герцог Сассекський залишиться на "Іграх Нескорених" до церемонії закриття в неділю, 16 лютого.

Меган Маркл та принц Гаррі у день весілля Фото: Getty Images

Меган Маркл та принц Гаррі одружилися у 2018 році. Через рік народився їхній первісток, принц Арчі. У 2020 пара із сином покинула Велику Британію та оселилася у США. У 2021 на світ зʼявилася донька Гаррі та Меган — принцеса Лілібет Діана.

Нагадаємо, Меган Маркл зацілувала принца Гаррі на "Іграх Нескорених".

Також Фокус писав про прохання сина принца Гаррі.