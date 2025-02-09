Після заяв Трампа: Меган Маркл зацілувала принца Гаррі на публіці (фото)
Напередодні президент США назвав дружину британського принца "жахливою". Трамп пообіцяв не депортувати герцога з країни.
Меган Маркл і принц Гаррі поцілувалися на публіці під час церемонії відкриття "Ігор Нескорених" (Invictus Games) 2025 у Ванкувері, Канада. Про це пише People.
Герцог і герцогиня Сассекські вболівали за спортсменів, які змагалися в перший день ігор з адаптивних зимових видів спорту, з трибун стадіону BC Place у канадському місті.
Спочатку пара аплодувала та розмахувала синіми помпонами в повітрі, коли почалася церемонія відкриття.
Перш ніж Гаррі відійшов, щоб виголосити промову, Меган Маркл повернулася до свого чоловіка, обхопила його за щоку і поцілувала в губи.
Герцогиня Сассекська пізніше обіймала чоловіка, коли він повернувся на своє місце. Одного разу вона поклала голову на плече Гаррі і притиснула його до себе.
На публіці Меган Маркл зʼявилася у світлому пальті, а принц Гаррі приміряв діловий темно-синій костюм з білою сорочкою та краваткою.
Якраз напередодні цього в коментарі New York Post президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається депортувати герцога Сассекського з країни, який переїхав туди у 2020 році. Новообраний президент зазначив, що дасть принцу спокій.
"Я не хочу цього робити. Я дам йому спокій. У нього вистачає проблем із дружиною. Вона жахлива", — сказав Трамп.
Також президент додав, що йому шкода Гаррі, бо "бідного принца водять за ніс".
Цьогорічні Invictus Games офіційно стартували у Ванкувері 8 лютого. 10-й ювілейний захід триватиме до 16 лютого.
Нагадаємо, принц Гаррі зустрівся з українськими захисниками на "Іграх Нескорених".
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