Принц Гаррі обійняв ветеранів Сил оборони на "Іграх нескорених": подробиці (відео)

"Ігри Нескорених 2025" триватимуть з 8 по 16 лютого. Українська команда складається з 32 ветеранів, які змагатимуться в 11 видах спорту.

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8 лютого у Ванкувері на арені BC Place відбулась церемонія відкриття турніру Invictus Games Vancouver Whistler 2025 ("Ігри Нескорених 2025"). Під час відкриття до учасників, серед яких були українські ветерани, звернувся герцог Сассекський принц Гаррі. Після виступу він навмисно підійшов до українців та привітав їх на турнірі. Про деталі церемонії відкриття та про першу перемогу розповіли на сторінці Facebook української команди Invictus Games: Team Ukraine.

Принц Гаррі, виголошуючи промову, порадів усмішкам учасників турніру ветеранів, які беруть участь в "Іграх Нескорених". Також він зауважив, що під час змагань, звичайно, є суперництво. Втім, на його думку, є головне — повага та віра один в одного, сказав він.

"Попри розбіжності, тут – на Invictus Games – ми спираємося на взаємну повагу, люто змагаємося, але віримо один в одного. Підтримуємо одне одного. І вболіваємо один за одного. Ігри Нескорених дають нам безцінний дар – бачити ваші посмішки знову. Це найважливіше", — підсумував принц.

Коли принц Гаррі спустився з трибуни, то підійшов до українців, почав тиснути їм руки, обіймати, фотографуватись. По здивованих обличчях учасників було видно, що вони не очікували такого сюрпризу.

Тим часом вже 9 лютого почались перші змагання, ідеться у низці наступних дописів. Українці здобули першу перемогу у відбірковому колі баскетболу на кріслах колісних. Суперниками була команда з Колумбії. Українська команда перемогла з рахунком 16:6. На фото можна побачити деякі деталі гри і те, як спортсмени раділи перемозі.

Ігри Нескорених - баскетбол на кріслах колісних Фото: Invictus Games: Team Ukraine Ігри Нескорених - фрагмент турніру ветеранів Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Ігри Нескорених — подробиці

Ігри Нескорених — турнір з адаптивних видів спорту, який заснував принц Гаррі. Учасниками турніру можуть стати ветерани, військовослужбовці, які отримали травми під час виконання військових обов'язків. Перший турнір відбувся у 2014 році у Лондоні, наступний, у 2016 році — в США у Флориді, потім — у Сіднеї (Австралія), Торонто (Канада), Гаага (Нідерланди). Україна долучилась до турніру у 2017 році. У 2025 році ігри триватимуть з 8 по 16 лютого. На порталі національної збірної можна побачити імена та фото учасників. Серед них — Олександр Андрощук, ветеран ЗСУ, Олександр Андрієнко, ветеран Нацгвардії, та ще 30 спортсменів. Видів змагань — 11: гірські лижі, сноуборд, веслування на тренажерах, біатлон, бігові лижі, волейбол сидячи, скелетон, плавання, баскетбол на кріслах колісних, керлінг на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних.

Зазначимо, Фокус писав про деталі "Ігор Нескорених", які відбулись у травні 2024 року. Як з'ясувалось, світову пресу турбувало, чи з'явиться на турнірі дружина принца Гаррі акторка Меган Маркл.

Нагадуємо, у січні 2025 року Фокус розповів історію ветерана Андрія Бурдяєва, який отримав контузію під час боїв на Донбасі.