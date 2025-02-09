Принц Гарри обнял ветеранов Сил обороны на "Играх непокоренных": подробности (видео)

"Игры Непокоренных 2025" продлятся с 8 по 16 февраля. Украинская команда состоит из 32 ветеранов, которые будут соревноваться в 11 видах спорта.

Related video

8 февраля в Ванкувере на арене BC Place состоялась церемония открытия турнира Invictus Games Vancouver Whistler 2025 ("Игры Непокоренных 2025"). Во время открытия к участникам, среди которых были украинские ветераны, обратился герцог Сассекский принц Гарри. После выступления он намеренно подошел к украинцам и поздравил их на турнире. О деталях церемонии открытия и о первой победе рассказали на странице Facebook украинской команды Invictus Games: Team Ukraine.

Принц Гарри, произнося речь, порадовался улыбкам участников турнира ветеранов, участвующих в "Играх Непокоренных". Также он отметил, что во время соревнований, конечно, есть соперничество. Впрочем, по его мнению, есть главное — уважение и вера друг в друга, сказал он.

"Несмотря на разногласия, здесь — на Invictus Games — мы опираемся на взаимное уважение, яростно соревнуемся, но верим друг в друга. Поддерживаем друг друга. И болеем друг за друга. Игры Непокоренных дают нам бесценный дар — видеть ваши улыбки снова. Это самое важное", — подытожил принц.

Когда принц Гарри спустился с трибуны, то подошел к украинцам, начал пожимать им руки, обнимать, фотографироваться. По удивленным лицам участников было видно, что они не ожидали такого сюрприза.

Между тем уже 9 февраля начались первые соревнования, говорится в ряде следующих сообщений. Украинцы одержали первую победу в отборочном круге баскетбола на креслах колесных. Соперниками была команда из Колумбии. Украинская команда победила со счетом 16:6. На фото можно увидеть некоторые детали игры и то, как спортсмены радовались победе.

Игры Непокоренных — баскетбол на креслах колесных Фото: Invictus Games: Team Ukraine Игры Непокоренных — фрагмент турнира ветеранов Фото: Invictus Games: Team Ukraine

Игры Непокоренных — подробности

Игры Непокоренных — турнир по адаптивным видам спорта, который основал принц Гарри. Участниками турнира могут стать ветераны, военнослужащие, которые получили травмы при исполнении военных обязанностей. Первый турнир состоялся в 2014 году в Лондоне, следующий, в 2016 году — в США во Флориде, затем — в Сиднее (Австралия), Торонто (Канада), Гаага (Нидерланды). Украина присоединилась к турниру в 2017 году. В 2025 году игры пройдут с 8 по 16 февраля. На портале национальной сборной можно увидеть имена и фото участников. Среди них — Александр Андрощук, ветеран ВСУ, Александр Андриенко, ветеран Нацгвардии, и еще 30 спортсменов. Видов соревнований — 11: горные лыжи, сноуборд, гребля на тренажерах, биатлон, беговые лыжи, волейбол сидя, скелетон, плавание, баскетбол на креслах колесных, керлинг на креслах колесных, регби на креслах колесных.

Отметим, Фокус писал о деталях "Игр Непокоренных", которые состоялись в мае 2024 года. Как выяснилось, мировую прессу беспокоило, появится ли на турнире супруга принца Гарри актриса Меган Маркл.

Напоминаем, в январе 2025 года Фокус рассказал историю ветерана Андрея Бурдяева, который получил контузию во время боев на Донбассе.