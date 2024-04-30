Стало известно, появится ли Меган Маркл на "Играх непокоренных" в Великобритании

В этом году "Игры непокоренных" пройдут в 10 раз, а в соборе Святого Павла состоится служба, посвященная юбилею спортивного мероприятия.

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42-летняя Меган Маркл не присоединится к своему мужу, принцу Гарри, во время его в Великобританию и не будет с ним на юбилейной службе в соборе Святого Павла, посвященную празднованию 10-й годовщины Игр непобежденных для раненых военнослужащих 8 мая, сообщает Evening Standard со ссылкой на представителя герцогов Сассекских.

Вместо этого она отправится в Нигерию, где к ней позже присоединится Гарри, который будет там с визитом сразу после окончания "Игр непокоренных".

На родине герцог Сассекский в последний раз был в феврале. Тогда у него состоялась получасовая встреча с королем Чарльзом III. Это произошло после того, как о диагнозе монарха, у которого выявили рак, узнал весь мир.

После разговора с отцом Гарри обещал в интервью, что будет видеться со своей семьей "столько, сколько сможет". Правда, те, кто следит за отношениями в семье Виндзоров, отметили, что продолжительность встречи говорит сама за себя, и в Великобритании принцу Гарри никто особо не рад.

Меган Маркл после того, как вместе с мужем отказалась от королевских обязанностей и уехала в США, только трижды была в Лондоне. Источники, близкие к герцогине, ранее сообщали, что она "покончила" с Британией и "не хочет драмы". Поэтому многие сочтут важным тот факт, что, хотя Меган не планирует сопровождать своего мужа в Лондон на такое ключевое мероприятие, было официально подтверждено ее намерение поехать в Нигерию.

Меган Маркл только три раза за последние годы была в Великобритании Фото: Getty Images

Букингемский дворец отказался комментировать визит Гарри и возможность его новой встречи со своим отцом.

По информации The Mail, у Его Величества этот день будет очень насыщенным. Сначала он проведет еженедельную встречу с премьер-министром Риши Сунаком, а затем надеется присутствовать на первой летней вечеринке в саду Букингемского дворца, которая станет его самым большим публичным мероприятием с тех пор, как у него диагностировали рак.

Это будет первый визит Гарри в Великобританию с тех пор, как он проиграл апелляцию в Высоком суде по поводу мер безопасности. Его круглосуточная полицейская охрана была прекращена, когда он ушел с должности работающего члена королевской семьи.

Ни один из высокопоставленных членов королевской семьи не присоединится к нему на Играх непобежденных. Вполне вероятно, что герцог Сассекский остановится в отеле, а через несколько дней отправится в Нигерию, чтобы присоединиться к Меган.

Пара была приглашена в Нигерию начальником штаба обороны страны, который встретил Гарри в Германии в сентябре прошлого года на Играх непокоренных в Дюссельдорфе, чтобы принять участие в "культурных мероприятиях" в рамках неофициального королевского визита.

Сассексы встретятся с военнослужащими и их семьями и примут участие в "традиционных культурных мероприятиях".

Ранее Фокус писал, что бывшая личная секретарь Елизаветы II рассказала правду о поведении Меган Маркл во дворце.