Стало відомо, чи з'явиться Меган Маркл на "Іграх нескорених" у Великій Британії

Цього року "Ігри нескорених" пройдуть вдесяте, а в соборі Святого Павла відбудеться служба, присвячена ювілею спортивного заходу.

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42-річна Меган Маркл не приєднається до свого чоловіка, принца Гаррі, під час його візиту до Великої Британії і не буде з ним на ювілейній службі в соборі Святого Павла, присвяченій 10-й річниці Ігор нескорених для поранених військовослужбовців 8 травня, повідомляє Evening Standard з посиланням на представника герцогів Сассекських.

Натомість вона вирушить до Нігерії, де до неї пізніше приєднається Гаррі, який буде там із візитом одразу після закінчення "Ігор нескорених".

На батьківщині герцог Сассекський востаннє був у лютому. Тоді в нього відбулася півгодинна зустріч із королем Чарльзом III. Це сталося після того, як про діагноз монарха, у якого виявили рак, дізнався весь світ.

Після розмови з батьком Гаррі обіцяв в інтерв'ю, що буде бачитися зі своєю сім'єю "стільки, скільки зможе". Щоправда, ті, хто стежить за стосунками в сім'ї Віндзорів, зазначили, що тривалість зустрічі свідчить сама за себе, і у Великій Британії принц Гаррі нікому особливо не радий.

Меган Маркл після того, як разом із чоловіком відмовилася від королівських обов'язків і поїхала до США, тільки тричі була в Лондоні. Джерела, близькі до герцогині, раніше повідомляли, що вона "покінчила" з Британією і "не хоче драми". Тому багато хто вважатиме важливим той факт, що, хоча Меган не планує супроводжувати свого чоловіка до Лондона на такий ключовий захід, був офіційно підтверджений її намір поїхати до Нігерії.

Меган Маркл тільки тричі за останні роки була у Великій Британії Фото: Getty Images

Букінгемський палац відмовився коментувати візит Гаррі і можливість його нової зустрічі зі своїм батьком.

За інформацією The Mail, у Його Величності цей день буде дуже насиченим. Спочатку він проведе щотижневу зустріч із прем'єр-міністром Ріші Сунаком, а потім сподівається бути присутнім на першій літній вечірці в саду Букінгемського палацу, яка стане його найбільшим публічним заходом відтоді, як у нього діагностували рак.

Це буде перший візит Гаррі до Великої Британії відтоді, як він програв апеляцію у Високому суді з приводу заходів безпеки. Його цілодобову поліцейську охорону припинили, коли він пішов із посади члена королівської сім'ї, який працює.

Жоден з високопоставлених членів королівської сім'ї не приєднається до нього на Іграх нескорених. Цілком імовірно, що герцог Сассекський зупиниться в готелі, а за кілька днів вирушить до Нігерії, щоб приєднатися до Меган.

Пару запросив до Нігерії начальник штабу оборони країни, який зустрів Гаррі в Німеччині у вересні минулого року на Іграх нескорених у Дюссельдорфі, щоб узяти участь у "культурних заходах" у межах неофіційного королівського візиту.

Сассекси зустрінуться з військовослужбовцями та їхніми сім'ями і візьмуть участь у "традиційних культурних заходах".

Раніше Фокус писав, що колишня особиста секретарка Єлизавети II розповіла правду про поведінку Меган Маркл у палаці.