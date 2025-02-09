После заявлений Трампа: Меган Маркл зацеловала принца Гарри на публике (фото)

Накануне президент США назвал жену британского принца "ужасной". Трамп пообещал не депортировать герцога из страны.

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Меган Маркл и принц Гарри поцеловались на публике во время церемонии открытия "Игр Непокоренных" (Invictus Games) 2025 в Ванкувере, Канада. Об этом пишет People.

Герцог и герцогиня Сассекские болели за спортсменов, которые соревновались в первый день игр по адаптивным зимним видам спорта, с трибун стадиона BC Place в канадском городе.

Сначала пара аплодировала и размахивала синими помпонами в воздухе, когда началась церемония открытия.

Прежде чем Гарри отошел, чтобы произнести речь, Меган Маркл повернулась к своему мужу, обхватила его за щеку и поцеловала в губы.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская позже обнимала мужа, когда он вернулся на свое место. В один момент она положила голову на плечо Гарри и прижала его к себе.

На публике Меган Маркл появилась в светлом пальто, а принц Гарри примерил деловой темно-синий костюм с белой рубашкой и галстуком.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Как раз накануне этого в комментарии New York Post президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается депортировать герцога Сассекского из страны, который переехал туда в 2020 году. Новоизбранный президент отметил, что оставит принца в покое.

"Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него хватает проблем с женой. Она ужасна", — сказал Трамп.

Также президент добавил, что ему жаль Гарри, потому что "бедного принца водят за нос".

Нынешние Invictus Games официально стартовали в Ванкувере 8 февраля. 10-е юбилейное мероприятие продлится до 16 февраля.

Напомним, принц Гарри встретился с украинскими защитниками на "Играх Непокоренных".

Также Фокус писал о редком кадре детей принца Гарри и Меган Маркл.